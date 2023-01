GRILLO HA FINITO GLI ARGOMENTI PER FAR PARLARE DI SÉ E SI BUTTA SUL MISTICISMO – IL CRIPTICO MESSAGGIO DI FINE ANNO DI BEPPE-MAO: “IL SOLE HA RIPRESO AD ALZARSI SULLA LINEA DELL'ORIZZONTE E MOLTI HANNO PROPOSITI PER L'ANNO NUOVO. ALTROVE CI SI PROPONE D'ESSERE O NON ESSERE: ESSERE GENEROSI, NON ESSERE POVERI, ESSERE GENTILI, NON ESSERE SACCENTI, NON ESSERE FALSI” – TRA IL SERIO E IL FACETO, I PARLAMENTARI DEL M5S SI CHIEDONO SE NON STIA PENSANDO DI FONDARE UNA NUOVA RELIGIONE, “L’ALTROVISMO”. TRANQUILLI, È SOLO UN MODO PER PUBBLICIZZARE IL NUOVO SPETTACOLO…

1. IL DISCORSO DI GRILLO «IL SOLE HA RIPRESO AD ALZARSI...»

Da “Libero quotidiano”

IL CRIPTICO POST DI CAPODANNO DI BEPPE GRILLO

«Il sole ha ripreso ad alzarsi sulla linea dell'orizzonte», ha postato come messaggio di fine anno Beppe Grillo, «e molti hanno propositi per l'anno nuovo. Fare o non fare: fare diete, non rimandare, fare sport, non desistere... Altrove ci si propone d'essere o non essere: essere generosi, non essere poveri, essere gentili, non essere saccenti, non essere falsi».

Messaggio politico misterioso, ma in tanti comunque l'hanno criticato: «Siete tutti uguali», «Che delusione!», «Hai scelto una classe dirigente sbagliata».

BEPPE GRILLO

2. IL DUBBIO DEL M5S SU GRILLO: STA FONDANDO UNA NUOVA CONFESSIONE RELIGIOSA?

Emanuele Buzzi per www.corriere.it

Se tre indizi non fanno una prova, almeno costituiscono una pista da seguire con attenzione. La pista in questione ha a che fare con Beppe Grillo , garante e fondatore dei Cinque Stelle. Il sospetto diffuso nel Movimento e anche tra gli ex stellati è che lo showman ligure stia lavorando a un nuovo annuncio: il lancio di una nuova confessione religiosa, l’altrovismo. Il dubbio sta aumentando sempre più con il passare dei mesi. Grillo non è nuovo a trovate teatrali e per questo le voci che filtrano sono da «monitorare» con attenzione.

tweet di beppe grillo

Già lo scorso giugno il leader stellato aveva annunciato ai parlamentari di aver «aderito a una nuova confessione, l’altrovismo». A ridosso del Natale, sul blog era comparsa una nuova traccia: «Oggi alle 12 del giorno del solstizio d’inverno, l’Elevato ha costituito la Chiesa dell’Altrove . L’atto costitutivo della Chiesa dell’Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni».

GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO

Ad aggiungersi a questi due tasselli è arrivato i consueto e criptico messaggio di fine anno dello showman : «Il sole ha ripreso ad alzarsi sulla linea dell’orizzonte e molti hanno propositi per l’anno nuovo, che sono di fare o di non fare: fare diete, non rimandare, fare sport, non desistere… Altrove ci si propone di essere o non essere: essere generosi, non essere poveri, essere gentili, non essere saccenti, essere limpidi, non essere falsi», ha scritto Grillo sul suo blog il 31 dicembre.

Le parole del garante hanno smosso la curiosità di parlamentari ed esponenti del Movimento (ed ex) che in questi anni hanno accompagnato politicamente il cammino di Grillo. Una suggestione che fa discutere. «Se ha fondato un partito non vedo perché non possa fondare una religione», commenta ridendo uno stellato.

giuseppe conte vs beppe grillo meme

E poi prosegue: «Comunque con Beppe bisogna sempre prestare attenzione, capire se è una boutade o un progetto reale». Certo, ad analizzare i fatti ci sono alcuni nodi che vengono al pettine. I rapporti di Grillo con la Chiesa cattolica sono stati un po’ ondivaghi negli anni: ha attaccato la Chiesa per l’Imu, ma più volte ha speso parole d’elogio per Papa Francesco, un «francescano come noi» riferendosi alla data di nascita del M5S: il 4 ottobre.

giuseppe conte beppe grillo

«Grillo si è stancato della politica e punta ad altro», commenta un ex. C’è chi ricorda che il prossimo 15 febbraio Grillo debutterà a Orvieto con il suo nuovo show, «Io sono il peggiore», e commenta: «Forse bisognerà attendere lo spettacolo per vedere se è una trovata legata allo show o no».

CONTE GRILLO grillo conte ELLEKAPPA VIGNETTA GRILLO CONTE BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MARIO DRAGHI - BY EDOARDO BARALDI MARIOLINA CASTELLONE BEPPE GRILLO