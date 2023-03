GRILLO DI LABORATORIO! – BEPPE-MAO ATTACCA IL GOVERNO PER IL BANDO ALLA CARNE SINTETICA, CON UN POST SUL BLOG: “PRENDETEVI DEL TEMPO E INFORMATEVI. LA CARNE COLTIVATA IN LABORATORIO È IL FUTURO”. POI RADDOPPIA SU FACEBOOK: “QUESTI ALIMENTI SONO TUTT’ALTRO CHE SINTETICI. RAPPRESENTANO UNA CONCRETA ALTERNATIVA AGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI…”

Estratto dell'articolo di Emanuele Buzzi per www.corriere.it

IL POST SUL BLOG DI BEPPE GRILLO SULLA CARNE SINTETICA

Beppe Grillo contro il governo sullo stop alla carne sintetica. […] Sul suo blog si rivolge ai lettori: «Dopo la notizia paradossale di ieri, prendetevi del tempo e informatevi. La carne coltivata in laboratorio è il futuro, per la salvaguardia degli animali e del nostro pianeta».

[…] Addirittura Grillo raddoppia e pubblica un secondo intervento su Facebook «“L’Italia è la prima nazione al mondo a dire no al cibo sintetico e alla cosiddetta carne sintetica […] Eppure questi alimenti […] sono tutt’altro che sintetici, e rappresentano una concreta alternativa agli allevamenti intensivi e alla macellazione, poiché per essere prodotti non richiedono la sofferenza e la morte di nessun animale».

carne sintetica mosa meat carne sintetica beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore al teatro nazionale a milano 2 carne sintetica carne sintetica beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore al teatro nazionale a milano 3 BEPPE GRILLO - CERCASI GESU IL POST FACEBOOK DI BEPPE GRILLO IN DIFESA DELLA CARNE SINTETICA