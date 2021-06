COME MAI SOLO ORA L’IDEA DELLA FUGA DEL VIRUS DAL LABORATORIO DI WUHAN NON È PIÙ ROBA PER COMPLOTTISTI? I LEADER DEL G7 AVVERTONO PECHINO ("IL MONDO VUOLE LA VERITÀ SULL'ORIGINE DEL VIRUS") E CHIEDONO UNA NUOVA INDAGINE DELL’OMS: L’ULTIMA VOLTA IL TEAM ERA STATO CONDOTTO PER MANO DAI CINESI CHE HANNO FATTO VEDERE LORO SOLO QUELLO CHE VOLEVANO E ANCHE ORA L’IPOTESI CHE GLI ESPERTI POSSANO AVERE ACCESSO AL LABORATORIO DI WUHAN RESTA UN’ILLUSIONE…