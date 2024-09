GRILLO RISPOLVERA IL “METODO PARMALAT” PER COLPIRE CONTE – PER L’ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL M5S, BEPPE MAO PREPARA UNO SHOW: VUOLE PRENDERE LA PAROLA, RIVOLGERSI AGLI “AZIONISTI” DEL M5S E SVELARE LA “TRUFFA POLITICA” DI PEPPINIELLO APPULO. UN PO’ COME HA FATTO IN PASSATO ALLE ASSEMBLEE TELECOM, MPS E PARLAMAT – SU CONSIGLIO DEI SUOI AVVOCATI, IL GARANTE SCRIVE AL COMITATO DI GARANZIA DI FICO E RAGGI E PONE SEI QUESITI: NON SI FIDA DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI NÉ DEI SAGGI...

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “Il Foglio”

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

L’ultima mossa di Beppe Grillo, prima della separazione da Giuseppe Conte, passerà da quella che chiama la “tecnica Parmalat”. Ma anche Telecom o Mps, basta pescare nell’antico repertorio del comico tribuno […]

Grillo vuole insomma parlare all’assemblea, rivolgersi agli “azionisti” del M5s per svelare loro la “truffa politica” che il “caudillo Conte” ha in mente per, dice, plasmare il suo partito personale. Senza più gli ultimi tre pilastri che hanno retto finora la baracca: il vincolo del secondo mandato, il nome e il simbolo. E’ una strategia che il fondatore ha studiato con i suoi avvocati esperti di diritto societario. […]

beppe grillo interviene all assemblea telecom

Nella lettera inviata ieri l’altro a Roberto Fico, Virginia Raggi e Laura Bottici, Grillo chiede loro risposte “il prima possibile” su sei punti qualificanti del processo di partecipazione che Conte ha convocato per ottobre sotto il nome di assemblea costituente. Dalle sue domande traspare la sfiducia totale nel meccanismo.

Cosa vuol sapere Grillo? Innanzitutto quanti sono e come sono stati calcolati gli iscritti attivi del M5s. Coloro che alla fine dovranno esprimersi sulle proposte elaborate dall’assemblea. Il fondatore ha il sospetto che siano stati disattivati migliaia di utenti, non solo in base all’ultimo accesso alle votazioni sulla nuova piattaforma. Teme insomma una platea totalmente contiana, dunque ostile e manovrabile. Sicché: quanti erano gli iscritti prima e quanti sono adesso e come sono stati scremati?

LOTTA CONTINUA TRA GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - MEME BY EDOARDO BARALDI

Inoltre tra la platea di militanti certificati saranno estratti a sorte trecento di loro che parteciperanno ai tavoli tematici: come saranno sorteggiati e da chi, vuole sapere Grillo. [...]

E soprattutto: questi 300 saggi estratti a sorte come saranno divisi in tavoli tematici e ci saranno anche consulenti politici del M5s ad aiutarli dunque uomini e donne di Conte? Sembrano dettagli, ma non lo sono. Perché dietro a tali quesiti così ficcanti c’è la strategia del Garante volta a dire all’assemblea: attenzione, hanno già deciso tutto, vi vogliono fregare. O meglio pilotare le decisioni da prendere e da mettere al giudizio finale degli iscritti. In fin dei conti la democrazia diretta sempre da qualcuno deve essere diretta, no?

Infine, posto che i 300 dovranno fare una sintesi fra le 22 mila proposte, l’ultima domanda della lettera si concentra proprio su questo aspetto: con quale criterio sarà effettuata questa sintesi? Come si deciderà su cosa votare e su cosa no?

Colpisce come ormai Grillo si muova da estraneo, guardingo, dentro quella che una volta era casa sua. Di cui aveva le chiavi e disponeva di tutto. Dei processi decisionali, come delle carriere dei suoi “ragazzi”. Un’altra storia, ormai. Ecco perché ha in mente di ripetere i fasti – non fortunati ai fini del risultato, va detto – delle assemblee Telecom, Parmalat e Mps. Nel corso delle quali provò a far valere le ragioni dei piccoli soci contro quelle della dirigenza.

correnti nel m5s

Di qui a ottobre farà una serie di uscite pubbliche, fino all’intervento in assemblea: o me o lui. L’ultima arringa prima di un verdetto che sembra scontato: la scissione. O se ne andrà l’ex premier o andrà via Grillo.

beppe grillo interviene all assemblea telecom IL POST DI BEPPE GRILLO CONTRO GIUSEPPE CONTE - 20 AGOSTO 2024