GRILLO STRAPARLANTE – BEPPE-MAO SI PRESENTA A SORPRESA SUL PALCO DELLA MANIFESTAZIONE DEL M5S E LA SPARA GROSSA: “FATE LE BRIGATE DI CITTADINANZA, METTETE IL PASSAMONTAGNA E REAGITE” – POI FILOSOFEGGIA: “PRESTO CI SARÀ UNA PANDEMIA, UN VIRUS CHE FARÀ MILIONI DI DISOCCUPATI. IBM, APPLE NON FANNO PIÙ COMPUTER MA FANNO PROFITTI, NON PER CREARE POSTI DI LAVORO MA PER DISTRUGGERLI” – VIDEO

Roma, Beppe Grillo sul palco della manifestazione del Movimento 5 Stelle: "La sola battaglia da portare avanti è quella per il reddito universale incondizionato" #Movimento5Stelle #Roma #Grillo #BeppeGrillo #localteam pic.twitter.com/XEqZKT6eB6 — Local Team (@localteamtv) June 17, 2023

Estratto dell’articolo di www.corriere.it

beppe grillo alla manifestazione del m5s a roma

Alla manifestazione dei Cinque Stelle di sabato pomeriggio a Roma è arrivata anche Elly Schlein. Un arrivo a sorpresa, in quanto la partecipazione della segretaria del Pd non era prevista prima di una telefonata con Giuseppe Conte, che con l’M5S ha organizzato il corteo #bastaviteprecarie. Una telefonata che le ha fatto cambiare idea.

[…]

beppe grillo alla manifestazione del m5s a roma

A sorpresa arriva anche Beppe Grillo che sul palco, con Moni Ovadia, scherza: «Un ebreo e uno di Genova, pensate voi!». Nel suo intervento in fondatore del Movimento ha sottolinea: «Dobbiamo tutelare il lavoratore, non il lavoro: presto ci sarà una pandemia, un virus che farà milioni di disoccupati. Ibm, Apple non fanno più computer ma fanno profitti, non per creare posti di lavoro ma per distruggerli».

«Abbiamo sempre in mano lo smartphone — aggiunge Grillo — come mia nonna che in mano aveva un Rosario, noi invece abbiamo uno Smartphone dove ci confessiamo al mondo. E l’unico modo che abbiamo per contrastare. L’intelligenza artificiale è creare un reddito universale incondizionato».

BEPPE GRILLO ALLA MANIFESTAZIONE DEL M5S A ROMA

Grillo con grande enfasi dal palco: «Quasi tutti quelli che sono andati via dal Movimento mi hanno denunciato, ho 150 processi. Sono alla mia terza vita, cosa ne sapete voi, altro che Dalai Lama. Ho già preparato un testamento e ho lasciato tutto a me». Per quanto riguarda le modifiche del governo al reddito di cittadinanza: «Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e reagite».

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA