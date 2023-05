DAGOREPORT! NELLE PROSSIME ORE DUE FATTI SARANNO DETERMINANTI PER FAR SÌ CHE LA GUERRA RUSSO-UCRAINA POSSA DIVENTARE UN BRUTTO RICORDO. MENTRE L'AMBASCIATORE CINESE LI HUI VISITERÀ UCRAINA, POLONIA, FRANCIA, GERMANIA E RUSSIA, DOMANI ZELENSKY INCONTRA IL PAPA - IL COMBO VATICANO-CINA HA ACCELERATO I TEMPI PERCHÉ L’OFFENSIVA UCRAINA È INIZIATA E NON CI SONO ALTRI INTERMEDIARI DI PACE IN CIRCOLAZIONE ESSENDO STATI UNITI E EUROPA IN GUERRA AL FIANCO DI KIEV CONTRO MOSCA...