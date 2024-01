13 gen 2024 20:00

GUAI VISTA PER PEDRO CASTILLO, EX PRESIDENTE DEL PERU' ACCUSATO DI TENTATO COLPO DI STATO – LA PROCURA HA CHIESTO 34 ANNI DI CARCERE PER LUI PER “RIBELLIONE, ABUSO DI AUTORITÀ E GRAVE TURBAMENTO DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA" – CASTILLO, AGLI ARRESTI DAL 7 DICEMBRE DEL 2022, QUANDO CERCO’ DI SCIOGLIERE LE CAMERE PER IMPEDIRE L'APPROVAZIONE DI UNA RICHIESTA DI IMPEACHMENT PER CORRUZIONE, GRIDA AL “COMPLOTTO POLITICO”