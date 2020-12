GUALTIERI, COM'ERA LA STORIA CHE NESSUNO AVREBBE PERSO IL POSTO DI LAVORO? - TORNA A CRESCERE IL NUMERO DI DISOCCUPATI CHE ARRIVA A 2 MILIONI 546 MILA UNITÀ (+202 MILA IN UN ANNO, +8,6%) - L'AUMENTO COINVOLGE SIA CHI CERCA LA PRIMA OCCUPAZIONE SIA CHI HA AVUTO PRECEDENTI ESPERIENZE…

gualtieri

ISTAT: DISOCCUPATI OLTRE 2,5 MILIONI, +202 MILA IN UN ANNO

(ANSA) - Dopo il calo ininterrotto per tredici trimestri consecutivi, particolarmente accentuato nei primi due del 2020, torna a crescere il numero di disoccupati che si attesta a 2 milioni 546 mila unità (+202 mila in un anno, +8,6%); l'aumento coinvolge sia gli individui in cerca di prima occupazione sia chi ha precedenti esperienze di lavoro. Lo indica l'Istat nei dati sul mercato del lavoro relativi al terzo trimestre dell'anno. Il tasso di disoccupazione, in calo per sei trimestri consecutivi, torna ad aumentare portandosi al 9,8% (+1,4 punti rispetto al secondo trimestre 2020).

disoccupazione coronavirus disoccupati

ISTAT: NEL TERZO TRIMESTRE -622 MILA OCCUPATI SU ANNO

(ANSA) - Nel terzo trimestre il numero di occupati torna a crescere in termini congiunturali, segnando +56 mila unità (+0,2%), per effetto di un aumento dei dipendenti più consistente del calo degli indipendenti. Lo indica l'Istat. Ma rispetto al terzo trimestre 2019, il numero di occupati risulta inferiore di 622 mila unità (-2,6% in un anno): diminuiscono soprattutto i dipendenti a termine (-449 mila, -14,1%), continuano a diminuire gli indipendenti (-218 mila, -4,1%), mentre aumentano lievemente i dipendenti a tempo indeterminato.