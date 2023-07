GUARDATE LA FINE DI QUEL NAZARENO: ELLY SCHLEIN ORMAI VA A RIMORCHIO DI CONTE – IL PD FA SAPERE CHE SE LA MOZIONE DI SFIDUCIA ALLA SANTANCHÈ DOVESSE ESSERE MESSA IN CALENDARIO IN AULA, SAREBBE PRONTO A VOTARLA. ALLORA PERCHÉ NON L’HANNO PROPOSTA PRIMA LORO, LASCIANDO A PEPPINIELLO APPULO LO SCETTRO DI CAPETTO DELL’OPPOSIZIONE? – CALENDA RIBADISCE LA DISTANZA CON RENZI: “SPIEGAZIONI OMISSIVE, LA SANTANCHÈ VALUTI IL PASSO INDIETRO…”

SANTANCHÉ: FONTI PD, SE SI VOTA MOZIONE M5S NOI A FAVORE

(ANSA) - Il Pd, qualora la mozione di sfiducia alla ministra Santanché dovesse essere messa in calendario in Aula al Senato, sarebbe pronto ovviamente a votarla.

A specificarlo fonti Dem puntualizzando che si attendono spiegazioni da parte dei ministri Giorgetti, Calderone e Urso che sono stati chiamati in causa anche dal senatore Antonio Misiani in Aula nel suo intervento e nella interrogazione presentata nelle scorse settimane a nome del gruppo ma se nel frattempo la mozione M5s dovesse andare in calendario i Dem sarebbero pronti a dare il proprio voto favorevole.

Il leader M5s Giuseppe Conte - replicando a una domanda durante una conferenza stampa - aveva parlato di un "nervosismo" di alcune forze di opposizione a proposito della mozione depositata dai pentastellati.

SANTANCHÉ:CALENDA, SPIEGAZIONI OMISSIVE,VALUTI IL PASSO INDIETRO

(ANSA) - "C'è una profonda differenza tra essere garantisti e sostenere che comportamenti gravemente inappropriati di un membro di governo debbano essere considerati irrilevanti fino a eventuale sentenza passata in giudicato. In tutte le democrazia liberali i membri di governo rispondono politicamente dei loro comportamenti, indipendentemente dalle vicende giudiziarie.

Non abbiamo chiesto le dimissioni della Santanchè fino ad oggi. Abbiamo chiesto spiegazioni". Lo scrive su twitter il leader di Azione Carlo Calenda. "Le spiegazioni date - aggiunge - sono parziali, inesistenti o omissive. Ricordo che in questo caso si parla di mancato pagamento del Tfr, uso fraudolento della Cassa Integrazione, mancato pagamento di stipendi, mancata restituzione di fondi pubblici etc. Alla luce di quanto accaduto oggi in Senato, la ministra dovrebbe seriamente valutare di fare un passo indietro".

