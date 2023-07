2 lug 2023 18:53

LA GUERRA E' INIZIATA - IL FATTO POLITICO DEL GIORNO E' L'AVVISO DI SALVINI A MELONI E TAJANI: SE NON CI VOLETE, IO VI MOLLO - IN VISTA DELLE EUROPEE, IL LEGHISTA CHIEDE L'ALLEANZA DELLE DESTRE: ECR GUIDATI DALLA DUCETTA, PPE E IL SUO GRUPPO CON DENTRO MARINE LE PEN A CAPO DEL PRIMO PARTITO FRANCESE E GLI ULTRADESTRI TEDESCHI IN GRAN SPOLVERO DI AFD CHE “SI SONO RINNOVATI” - SALVINI: “NON POSSO CREDERE CHE, TRA I NOSTRI ALLEATI ED ELETTORI, CI SIA QUALCUNO CHE PREFERISCA LE SINISTRE O I LIBERALI DI MACRON AL CENTRODESTRA UNITO. ESCLUDERE QUALCUNO A PRIORI (COME HA FATTO MELONI CHE GLI HA SBARRATO LA STRADA IN EUROPA, NDR) DALL’ALLEANZA DI CENTRODESTRA È MIOPE” - IN CASA, IDEM: SALVINI VUOLE AVERE PIU' DIGNITA' NEL GOVERNO, NON ESSERE CONSIDERATO MENO DI FORZA ITALIA, NON ASSISTERE PASSIVO ALLE DECISIONI DELLA SORA GIORGIA...