LA GUERRA ARRIVA A MOSCA – NON CON LE BOMBE, MA CON UN’IMPENNATA DELLE IMPOSTE: LA CAMPAGNA MILITARE DI PUTIN IN UCRAINA COSTA, E I RUSSI DANAROSI DOVRANNO SBORSARE PER PAGARLA – "MAD-VLAD" STUDIA UNA RIFORMA FISCALE CON UNA NUOVA IMPOSTA PROGRESSIVA CHE PORTERÀ NELLE CASSE DELLO STATO 2.6 MILA MILIARDI DI RUBLI (29 MILIARDI DI DOLLARI) IN PIÙ - LA SPESA MILITARE RUSSA SUPERA IL 6% DEL PIL, E GLI OLIGARCHI DEVONO CONTRIBUIRE...

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

VLADIMIR PUTIN IN SALA VAR - MEME

La Russia aumenta l'imposta sul reddito dei ricchi per pagare la guerra in Ucraina. La spesa militare supera il 6% del PIL, avvicinandosi ai livelli raggiunti dall'Unione Sovietica all'apice della Guerra Fredda – scrive il WSJ

La Russia ha lanciato un piano per aumentare drasticamente le tasse sui ricchi e sulle aziende per riempire le casse dello Stato e finanziare quella che considera una lunga guerra in Ucraina.

vladimir putin dona icone ai soldati in lugansk

Mercoledì una commissione governativa ha approvato un piano del Ministero delle Finanze che prevede l'introduzione di una nuova imposta progressiva sul reddito e l'aumento delle aliquote dell'imposta sulle società. Le modifiche proposte, che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno, dovrebbero apportare ulteriori 2.600 miliardi di rubli, pari a circa 29 miliardi di dollari.

Gli emendamenti, che rappresentano la più grande revisione del sistema fiscale russo da anni a questa parte, sono un segno della scommessa del Presidente Vladimir Putin su una guerra prolungata e costosa e dei suoi continui sforzi per allineare sia la società che l'economia allo sforzo militare.

vladimir putin a kherson 4

Gli aumenti sono destinati a finanziare l'aumento delle spese governative per una guerra che ha trasformato l'economia russa negli ultimi due anni. La spesa bellica ha dato un impulso alla crescita economica, con le fabbriche che lavorano 24 ore su 24 per produrre proiettili d'artiglieria e carri armati, e gli stipendi che aumentano per attirare il personale.

“Data la spesa esorbitante per il complesso militare-industriale, il governo non può fare affidamento solo sulle esportazioni di risorse”, ha dichiarato Erik Meyersson, capo stratega dei mercati emergenti presso la banca svedese SEB.

Nell'aumentare le tasse, il governo deve trovare un equilibrio tra trovare nuove fonti di finanziamento per la guerra e non aumentare l'onere finanziario per la maggioranza dei russi.

guerra in ucraina 1

Attualmente la Russia ha una flat tax del 13% per la maggior parte delle persone, con alcuni redditi più alti che pagano un'aliquota del 15%, un onere fiscale significativamente più basso rispetto agli Stati Uniti o all'Europa. Secondo le modifiche proposte, le nuove aliquote andrebbero dall'attuale 13% per chi guadagna fino all'equivalente di 27.000 dollari all'anno fino al 22% per chi supera i 560.000 dollari. Il reddito familiare pro capite è di circa 7.100 dollari, secondo il centro di calcolo CEIC.

vladimir putin 2

Le spese militari della Russia superano già il 6% del prodotto interno lordo, avvicinandosi ai livelli raggiunti dall'Unione Sovietica al culmine della Guerra Fredda negli anni Ottanta. All'inizio di questo mese, Putin ha nominato un macroeconomista, Andrei Belousov, come ministro della Difesa, evidenziando quanto la guerra sia diventata centrale nel paradigma economico russo.

L'investimento di denaro nella guerra, tuttavia, ha messo sotto pressione le finanze statali. Il buco del bilancio federale è salito a 16,6 miliardi di dollari nei primi quattro mesi di quest'anno, sfiorando la previsione di deficit del governo per l'intero anno.

guerra in ucraina

Mosca ha tappato il buco attingendo al suo fondo per i giorni di pioggia, generato per lo più dai proventi della vendita del petrolio, ed emettendo più debito. Il valore del fondo è sceso a 139 miliardi di dollari rispetto ai circa 180 miliardi di dollari di prima della guerra.

Secondo gli economisti, la Russia può continuare a finanziare la guerra per il momento, dato che i prezzi del petrolio rimangono alti e Mosca ha trovato il modo di eludere le sanzioni occidentali. Ma gli emendamenti fiscali sono un riconoscimento del fatto che lo sforzo bellico potrebbe diventare insostenibile quanto più a lungo si trascina il conflitto.

vladimir putin

Consapevole dei potenziali disordini sociali, il Cremlino ha cercato di proteggere la popolazione interna dagli effetti della guerra implementando vari sussidi e programmi sociali sin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022.

I soldati che combattono in Ucraina e le famiglie più povere con bambini avranno delle esenzioni dall'aumento delle tasse, ha dichiarato il ministero delle Finanze. In totale, le modifiche fiscali interesseranno circa due milioni di persone sui 64 milioni di lavoratori russi, ha dichiarato il ministero.

MANIFESTAZIONE CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA A ROMA

Per le imprese, il governo prevede di aumentare l'imposta sulle società al 25% dall'attuale 20%. Le modifiche fiscali proposte includono anche un aumento delle imposte per i produttori di fertilizzanti e di minerale di ferro. Dopo l'inizio della guerra, la Russia ha introdotto una tassa sugli utili aziendali in eccesso.

“Si tratta sicuramente di un aumento delle tasse legato alla guerra”, ha dichiarato Alexandra Prokopenko, ricercatrice presso il think tank Carnegie Russia Eurasia Center ed ex dipendente della banca centrale russa. “Saranno le imprese a pagare per questo banchetto di guerra”.

vladimir putin

La guerra ha aggravato gli squilibri economici e ha eroso il potenziale di crescita a lungo termine della Russia. L'inflazione ostinatamente alta, quasi l'8% in aprile, è circa il doppio dell'obiettivo della banca centrale. Lo Stato ha registrato deficit di bilancio, mentre la carenza di manodopera è diventata un problema cronico, con le imprese che competono per i lavoratori con i produttori militari. Le sanzioni, nel frattempo, hanno limitato l'accesso della Russia ai beni importati e aumentato il costo per ottenerli.