30 ago 2023 18:21

LA GUERRA DELLE DUE GIUSI – AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA È IN ATTO UNA GUERRA INTESTINA IN “ROSA”, TRA LA VICECAPO DI GABINETTO, GIUSI BARTOLOZZI, SOPRANNOMINATA “LA ZARINA DI VIA ARENULA” E LA CAPA DELLA SEGRETERIA DEL MINISTRO, GIUSEPPINA “GIPPY” RUBINETTI. LA PRIMA, HA UN OCCHIO DI RIGUARDO PER GLI INTERESSI DELLE TOGHE FUORI RUOLO, COME LEI. LA SECONDA È PIÙ VICINA ALLE POSIZIONI DELL’AVVOCATURA. RISULTATO? LA BATTAGLIA STA FACENDO FINIRE SU UN BINARIO MORTO LE RIFORME “GARANTISTE” E “LIBERALI DI NORDIO