18 ott 2023 12:37

LA GUERRA IN ISRAELE MANDA NEL PANICO L’EUROPA – IN TUTTO IL CONTINENTE SI MOLTIPLICANO GLI ALLARMI BOMBA NON VERIFICATI: IN FRANCIA SONO STATI EVACUATI GLI AEROPORTI DI LILLE, LIONE, TOLOSA NANTES E BEAUVAIS – NEGLI SCALI SONO IN CORSO VERIFICHE PER SEI PRESUNTE “MINACCE DI ATTENTATO” RICEVUTE VIA MAIL. PER ORA, NON CI SONO CONFERME E L’ALLERTA SEMBRA INFONDATA: A NIZZA ERA SOLO UN BAGAGLIO ABBANDONATO…