13 nov 2023 10:51

LA GUERRA TRA ISRAELE E PALESTINA FA LE SUE VITTIME ANCHE IN OCCIDENTE – IL PREMIER BRITANNICO RISHI SUNAK HA SILURATO LA MINISTRA DELL’INTERNO BRITANNICA, SUELLA BRAVERMAN – FALCO DELLA DESTRA OLTRANZISTA, LA BRAVERMAN NEI GIORNI SCORSI AVEVA ATTACCATO I VERTICI DELLA POLIZIA, ACCUSANDOLI DI NON REPRIMERE A SUFFICIENZA GLI ECCESSI DELLE FRANGE ESTREMISTE DELLE MANIFESTAZIONI FILO-PALESTINESI DEI GIORNI SCORSI - AL POSTO DI SUELLA BRAVERMAN ARRIVA JAMES CLEVERLY, FINORA MINISTRO DEGLI ESTERI. SUNAK HA INCONTRATO ANCHE L'EX PREMIER, DAVID CAMERON, IN PISTA PER UN RUOLO NEL GOVERNO...