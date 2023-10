LA GUERRA IN ISRAELE DÀ UNA SCOSSA ALLA POLITICA AMERICANA – ALCUNI DEPUTATI REPUBBLICANI INVOCANO UN RITORNO DI KEVIN MCCARTHY COME SPEAKER DELLA CAMERA STATUNITENSE. E LUI NON ASPETTAVA ALTRO: “CONTINUERÒ A LOTTARE E AD AGIRE, MA È LA CONFERENZA REPUBBLICANA CHE DEVE DECIDERE” – FATTO FUORI PER AVER TROVATO UN ACCORDO CON I DEMOCRATICI PER EVITARE LO “SHUTDOWN”, ORA RIVENDICA QUELLA DECISIONE: “SENZA, NON STAREMMO PAGANDO LE NOSTRE TRUPPE CHE STIAMO METTENDO IN CAMPO IN MEDIO ORIENTE…”

Traduzione dell’articolo di Emily Brooks per www.thehill.com

KEVIN MCCARTHY

L'ex speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, non ha escluso di tornare al suo posto se la Conferenza repubblicana della Camera non riuscirà a trovare un sostituto.

Il conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt ha chiesto lunedì a McCarthy - decaduto la settimana scorsa dopo che otto repubblicani della Camera si sono uniti ai democratici per estrometterlo - se intende tornare a ricoprire la carica di Presidente se i repubblicani non riescono a trovare un sostituto.

fotosegnaletica di donald trump

"Senta, la conferenza deve prendere questa decisione. Io sono ancora un membro. Continuerò a lottare e ad agire", ha detto McCarthy. Interrogato sulla possibilità di accettare nuovamente il lavoro se gli otto membri del GOP che si sono opposti a lui si ritirassero, McCarthy è rimasto aperto alla possibilità.

"Sentite, tutto ciò che la conferenza vuole, io lo farò", ha detto McCarthy. "Penso che dobbiamo essere forti. Penso che dobbiamo essere uniti. Gli otto, a mio avviso, non sembrano esserlo - è stata una questione personale".

Ha espresso frustrazione nei confronti dei repubblicani che hanno votato contro una proposta proroga per le spese governative. Il ripetuto fallimento del partito nell'approvare una legge di finanziamento temporaneo che includesse tagli alla spesa e disposizioni politiche ha spinto McCarthy ad approvare un accordo "pulito" per evitare lo shutdown del governo, facendo infuriare i membri più duri del GOP che hanno poi votato per estrometterlo.

KEVIN MCCARTHY

McCarthy ha difeso la decisione, indicando poi la guerra che sta scoppiando in Israele.

"Sono loro che volevano la chiusura del governo", ha detto McCarthy. "Non pagheremmo le nostre truppe mentre stiamo mettendo in campo una portaerei da combattimento - 30.000 uomini e donne americani nelle nostre forze armate in Medio Oriente non verrebbero pagati in questo momento? Voglio dire, in quale debolezza ci troveremmo?".

Alcuni repubblicani, come il rappresentante John Duarte e il rappresentante Tom McClintock, hanno sostenuto che McCarthy dovrebbe essere reintegrato come Presidente della Camera, soprattutto alla luce della nuova guerra in Israele.

kevin mccarthy

Il leader della maggioranza della Camera Steve Scalise e il presidente della commissione giudiziaria della Camera Jim Jordan sono in corsa per sostituire McCarthy come presidente della Camera. Il GOP della Camera ha in programma un forum di candidati martedì e un'elezione interna al congresso mercoledì.

donald trump - casino