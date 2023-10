12 ott 2023 19:20

LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE PUÒ ENTRARCI IN “CASA” – LA POLIZIA DI NEW YORK È IN ALLERTA DOPO L’APPELLO DI HAMAS A MANIFESTARE DOMANI IN TUTTO IL MONDO - IL GOVERNO BRITANNICO HA RAFFORZATO LA SICUREZZA DELLA COMUNITÀ EBRAICA DOPO L'AUMENTO DEGLI ATTI ANTISEMITI. IN GERMANIA LA POLIZIA È IN ALLARME: CENTINAIA DI PERSONE SI SONO RIUNITE NEL QUARTIERE A BERLINO IN SOSTEGNO DELLA PALESTINA NONOSTANTE...