COME PUO’ ESSERCI PACE CON DUE GENERALI COSI’ PRONTI A FAR GUERRA? PUTIN HA AFFIDATO LE REDINI DELLA BATTAGLIA AD ALEKSANDR DVORNIKOV, RIBATTEZZATO "IL MACELLAIO" PER I PRECEDENTI IN CECENA E IN SIRIA - ZELENSKY HA CONSEGNATO LE CHIAVI DELLE FORZE ARMATE A ZALUZHNYI, UN GENERALE DI FERRO, CHE COMBATTE NEL DONBASS DAL 2014 E CHE HA LAVORATO FIANCO A FIANCO CON GLI ADDESTRATORI NATO - I 7 GENERALI RUSSI MORTI IN UCRAINA? SONO STATI COSTRETTI A RAGGIUNGERE LA LINEA DEL FRONTE PER SPINGERE AL COMBATTIMENTO TRUPPE A CUI ERA STATA PREFIGURATA UNA GUERRA LAMPO. E LI’ I MISSILI AMERICANI LI HANNO “TROVATI”…