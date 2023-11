LA GUERRA SI ALLARGA? – GLI STATI UNITI HANNO COMPIUTO UN NUOVO RAID NELL’EST DELLA SIRIA, COME RISPOSTA AGLI ATTACCHI CONTRO IL PERSONALE AMERICANO. NEL BLITZ, IL TERZO IN MENO DI TRE SETTIMANE, SONO MORTI ALMENO OTTO COMBATTENTI FILO-IRANIANI – CONTINUA L’ASSEDIO DELL’OSPEDALE SHIFA DI GAZA: SECONDO ISRAELE, HAMAS HA IMPEDITO AL PERSONALE DELLA STRUTTURA DI PRENDERE IL CARBURANTE CONSEGNATO DAI SOLDATI DELLO STATO EBRAICO – TROVATE ARMI DEI MILIZIANI IN MOSCHEE, SCUOLE E CASE…

JOE BIDEN SI FA IL SEGNO DELLA CROCE DAVANTI A NETANYAHU

ONG, IN RAID USA IN SIRIA UCCISI 8 COMBATTENTI FILO-IRAN

(ANSA) - Almeno otto combattenti filo-iraniani, di cui almeno un siriano e due iracheni, sono rimasti uccisi in raid compiuti nelle ultime ore dagli Stati Uniti nell'est della Siria in risposta agli attacchi contro il personale americano.

Lo fa sapere l'Ong siriana Osservatorio siriano per i diritti umani. Si tratta del terzo raid americano a prendere di mira siti legati all'Iran in Siria in meno di tre settimane.

shifa hospital di gaza 1

MO: ONU, TRE INFERMIERE UCCISE ALL'OSPEDALE AL-SHIFA

(Adnkronos) - Tre infermiere sono state uccise all'ospedale di al-Shifa, mentre ''si intensificano i bombardamenti e gli scontri armati'' nei pressi del più grande complesso medico della Striscia di Gaza. Lo denunciano le Nazioni Unite, sottolineando che molte strutture critiche dell'ospedale sono state danneggiate, tra cui un impianto di generazione di ossigeno, serbatoi d'acqua e un pozzo, la struttura cardiovascolare e il reparto di maternità.

shifa hospital di gaza 5

MO: IDF, TROVATE ARMI IN UNIVERSITÀ, MOSCHEA E STANZA BAMBINO A GAZA

(Adnkronos) - Le Forze della difesa israeliane (Idf) hanno trovato armi in istituti scolastici, nelle moschee e nelle case dei miliziani di Hamas e della Jihad Islamica nella Striscia di Gaza. Lo riferisce in un tweet il portavoce dell'Idf Daniel Hagari sottolineando che le truppe della 401a Brigata che operano alla periferia del campo di al-Shati hanno individuato infrastrutture di Hamas nell'Università di al-Quds e un deposito di esplosivi all'interno della moschea di Abu Bakr.

distruzione gaza

Inoltre le truppe della 551a Brigata di Riserva hanno fatto irruzione nella casa di un anziano esponente della Jihad islamica palestinese nell'area di Beit Hanoun e hanno trovato un deposito di armi, alcune delle quali nella camera da letto di un bambino.

MO: IDF, UCCISI DUE SOLDATI A GAZA, 44 I MORTI DA INIZIO OPERAZIONE DI TERRA

(Adnkronos) - E' salito a 44 il numero dei soldati israeliani che hanno perso la vita nella Striscia di Gaza dall'inizio dell'operazione di terra nel nord dell'enclave palestinese. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). Gli ultimi due militari uccisi sono il maggiore Isachar Natan, 28 anni, di Kiryat Malachi, e il sergente Itay Shoham, 21 anni, di Rosh Ha'ayin.

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

OMS, 'SITUAZIONE TERRIBILE A SHIFA, MONDO NON STIA IN SILENZIO'

(ANSA) - "L'Oms è riuscita a mettersi in contatto con gli operatori sanitari dell'ospedale Al-Shifa di Gaza.La situazione è terribile e pericolosa.

Sono trascorsi 3 giorni senza elettricità, senza acqua e con una connessione Internet pessima, il che ha gravemente compromesso la nostra capacità di fornire cure essenziali.

esodo palestinese da gaza 5

Le continue sparatorie e bombardamenti nella zona hanno esacerbato la situazione già critica. Tragicamente, il numero di pazienti deceduti è aumentato in modo significativo. Purtroppo l'ospedale non funziona più come ospedale. Il mondo non può restare in silenzio mentre gli ospedali, che dovrebbero essere rifugi sicuri, si trasformano in scenari di morte, devastazione e disperazione.Cessate il fuoco. ORA". Lo scrive su X il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I TUNNEL DI HAMAS SOTTO L OSPEDALE AL SHIFA DI GAZA CITY

Israele, Hamas ha impedito a Shifa di ritirare carburante

(ANSA) - L'esercito israeliano voleva consegnare 300 litri di carburante per "urgenti fini medici" all'ospedale Shifa di Gaza City ma Hamas ha impedito al personale della struttura di prenderli.

Lo ha detto il portavoce militare secondo cui questa mattina soldati israeliani sono arrivati all'ingresso dell'ospedale e lì hanno depositato il carburante. L'esercito ha anche diffuso la registrazione di una conversazione tra un ufficiale israeliano e un responsabile dell'ospedale secondo cui Yosef Abu Rish, direttore generale del ministero della Sanità, ha impedito al nosocomio di prendere il carburante.

HAMAS NEGA DI AVER RIFIUTATO CARBURANTE DA ISRAELE PER SHIFA

shifa hospital di gaza 2

(ANSA) - Hamas nega le accuse di Israele secondo cui avrebbe rifiutato la fornitura di carburante all'ospedale Al-Shifa. Lo riporta Sky News citando un dichiarazione dei miliziani. Israele in precedenza aveva affermato di aver tentato di fornire carburante al nosocomio di averne lasciato 300 litri all'ingresso.

Direttore Shifa, pronti a evacuare se Israele lo consente

(ANSA) - Il direttore dell'ospedale Al-Shifa di Gaza, Mohammad Abu Salmiya ha dichiarato che il personale medico e i pazienti sono pronti per un'immediata evacuazione se Israele lo consentirà. Lo ha dichiarato a Radio Ashams a Nazareth, ripreso dai media israeliani.

soldati israeliani nella striscia di gaza

Ha aggiunto che l'intervento delle organizzazioni internazionali è necessario per garantire un'evacuazione sicura verso un centro medico nella parte meridionale della Striscia. Ha menzionato oltre 700 pazienti, incluse persone in dialisi e feriti, con tre morti e altri quattro decessi negli ultimi due giorni a causa della mancanza di ossigeno e di dialisi.

esodo palestinese da gaza 3 palestinesi in fuga da gaza la striscia di gaza dall alto carro armato israeliano a gaza carro armato israeliano a gaza soldati israeliani a gaza shifa hospital di gaza 4

JOE BIDEN IN ISRAELE