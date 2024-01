LA GUERRA SI ALLUNGA E SI ALLARGA – ISRAELE SMOBILITA CINQUE BRIGATE A GAZA: È LA PROVA CHE IL CONFLITTO DIVENTERÀ PIÙ LUNGO E, SPERANO GLI AMERICANI, A PIÙ BASSA INTENSITÀ. LO STATO EBRAICO NON PUÒ SOSTENERE UNA MOBILITAZIONE PERMANENTE SENZA FAR CROLLARE L’ECONOMIA. E INTANTO, COLPISCE DAL CIELO ALTRI SITI SENSIBILI IN SIRIA – ANCHE L’IRAN SI MUOVE: HA SPOSTATO UN CACCIATORPEDINIERE NEL MAR ROSSO, A SOSTEGNO DEGLI HOUTHI…

SIRIA,AERONAUTICA ISRAELE HA COLPITO ALCUNI SITI A DAMASCO

(ANSA) - Secondo una fonte militare siriana alle 4,35 del mattino l'aeronautica militare istaeliana ha colpito alcuni siti alla periferia di Damasco. Lo scrive l'agenzia di stampa statale siriana Sana.

Gaza: media, Israele si presenterà a Corte internazionale Aia

(ANSA) - Israele si presenterà davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia per difendersi dalle accuse di genocidio mossegli la settimana scorsa dal Sudafrica in relazione alla guerra nella Striscia di Gaza, riferisce Haaretz.

Secondo il quotidiano israeliano la decisione è stata presa durante un incontro presieduto dal primo ministro Benjamin Netanyahu e ha fatto seguito a consultazioni con il Ministero della Giustizia, le Forze di difesa israeliane (Idf) e il Consiglio di sicurezza nazionale. Israele ora cercherà di impedire alla corte di emettere un ordine provvisorio volto a fermare la sua campagna a Gaza, secondo Haaretz. Israele "non boicotterà" i procedimenti avviati dal Sudafrica presso la Corte internazionale di giustizia, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi citato dal sito di notizie israeliano Ynet.

Lo Stato ebraico è "un firmatario di lunga data della Convenzione sul genocidio", ha ricordato Hanegbi. "Parteciperemo e confuteremo questa assurda accusa che equivale a una diffamazione di sangue", ha aggiunto.

Cisgiordania: Israele, dal 7 ottobre arrestati 2.550 ricercati

(ANSA) - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver arrestato in Cisgiordania più di 2.550 ricercati dallo scoppio del conflitto con Hamas il 7 ottobre scorso. In un comunicato diffuso ieri e ripreso dai media locali, le Forze di difesa israeliane (Idf) specificano che circa 1.300 degli arrestati erano membri del movimento islamista palestinese al potere nella Striscia di Gaza.

Gaza: media, 15 morti in raid Israele su Deir el-Balah

(ANSA) - L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 15 civili palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti in un bombardamento israeliano che ha colpito ieri sera una casa a Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza

Sempre secondo la Wafa, altre vittime si sono registrate nella giornata di ieri anche nel campo profughi di Nuseirat e nel centro della città di Khan Yunis. L'ultimo bilancio fornito dalle autorità locali parla di 21.978 morti nella Striscia da quando Israele ha iniziato a colpire l'enclave palestinese in risposta agli attacchi del 7 ottobre compiuti da Hamas.

Israele ritira alcuni soldati da Gaza, non è la fine della guerra

Micol Flammini per “il Foglio”

C’è un modo per fermare immediatamente i combattimenti a Gaza, basta che Hamas accetti l’accordo proposto da Israele e i suoi alleati per il rilascio degli ostaggi in cambio di una tregua. Finora i terroristi della Striscia non hanno accettato, nonostante la mediazione dei qatarini e degli egiziani, e oggi una delegazione israeliana è andata ancora una volta al Cairo per parlare di un nuovo accordo […].

Quella che era iniziata come una guerra di un paio di mesi, sta diventando un conflitto lungo, esteso, che ha bisogno di ritmi differenti. Israele ha ritirato alcuni soldati dalla Striscia, la divisione Sinai è già ripartita e altre brigate sono pronte a tornare alla base. Non vuol dire che la guerra sta per finire, ma che Israele si sta preparando a un altro tipo di conflitto, l’intensità e il massiccio dispiegamento di forze non è sostenibile sul lungo periodo […].

I cambiamenti sono molti e indicano tutti il cammino di un conflitto che si allunga. Israele ha detto di essere pronto a consentire “immediatamente” alle navi di portare aiuti umanitari nella Striscia attraverso il corridoio marittimo proposto da Cipro […].

Martedì per la prima volta dal 7 ottobre, alla Knesset, il Parlamento israeliano, si riuniranno deputati, esperti, diplomatici per discutere di un piano per il dopoguerra, per quando i combattimenti non saranno più quotidiani e bisognerà pensare a una nuova infrastruttura per la sicurezza per Israele e per Gaza.

Il conflitto contro Hamas non si è fermato alla Striscia, ha trasformato anche il confine con il Libano in una zona di guerra trattenuta. Ventotto comunità nella parte settentrionale di Israele sono state evacuate per paura degli attacchi dei miliziani di Hezbollah e il rimpatrio dei cittadini sembra più complesso rispetto a quello di chi viveva al confine con Gaza e sta già tornando.

L’assalto combinato del sedicente asse della resistenza composto da Hamas, Jihad islamico e Hezbollah è a lento rilascio, ogni gruppo combatte per sé, ma non per questo Israele ha meno da temere, soprattutto perché sa che dietro c’è l’Iran, che […] ha spostato la nave da guerra Alborz nel Mar Rosso, dove da novembre gli houthi […] attaccano i mercantili che transitano per quelle acque come ritorsione contro Israele.

Gli attacchi hanno però coinvolto finora diverse imbarcazioni occidentali, spaventato anche alcuni paesi arabi e domenica gli Stati Uniti hanno risposto all’attacco dei terroristi contro una nave container: gli elicotteri americani si sono alzati in volo per far desistere gli houthi, che hanno risposto sparando, gli elicotteri hanno aperto il fuoco affondando tre imbarcazioni dei terroristi. E’ sempre meno la guerra di Israele, secondo il Times, Stati Uniti e Gran Bretagna sono pronte ad annunciare un attacco mirato contro gli houthi, e dietro agli houthi, c’è sempre l’Iran.

