22 apr 2024 16:19

LA GUERRA IN UCRAINA POTEVA GIÀ ESSERE TERMINATA? “FOREIGN AFFAIRS” IN UNA DOCUMENTATA RICOSTRUZIONE SOSTIENE CHE NELLA PRIMAVERA DEL 2022, DUNQUE POCO DOPO L’INIZIO DELL’INVASIONE, RUSSI E UCRAINI ARRIVARONO VICINI A UN ACCORDO CHE PREVEDEVA LA NEUTRALITÀ PERMANENTE E L’INGRESSO DELL’UCRAINA NELL’UNIONE EUROPEA – IL MOTIVO DEL FALLIMENTO DEI NEGOZIATI E IL PIANO PER ARRIVARE ALLA PACE RUSSIA-UCRAINA ENTRO AGOSTO: DAGOREPORT