LA GUERRA IN UCRAINA SI FERMERA’ DURANTE LE OLIMPIADI? – PUTIN, ORA CHE PER LUI SI METTE BENE SUL CAMPO DI BATTAGLIA, APRE A UNA POSSIBILE TREGUA DURANTE I GIOCHI DI PARIGI – “MAD VLAD”, DALLA CINA, FA SAPERE CHE HA INTENZIONE DI ROVESCIARE ZELENSKY: “SERVE UN PRESIDENTE LEGITTIMO A KIEV PER FIRMARE GLI ACCORDI DI PACE. GLI UCRAINI CI PONGONO CONDIZIONI, SONO IMPAZZITI?” – LA RISPOSTA DI ZELENSKY: “LA TREGUA? CON PUTIN NON FUNZIONA”

ZELENSKY, 'TREGUA OLIMPICA? CON PUTIN NON FUNZIONA'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Abbiamo già avuto un cessate il fuoco, ma con questo nemico non funziona molto bene. Chi registrerà che durante il cessate il fuoco le loro forze non si avvicineranno a noi? Un cessate il fuoco non impedisce ai mezzi militari di avvicinarsi e poi lanciare un'offensiva. A me sembra una storia morta". Così in un'incontro con i giornalisti, il presidente ucraino Voldymyr Zelensky si mostra scettico sulla possibilità di una tregua olimpica. Lo riporta Ukrainska Pravda.

vladimir putin e xi jinping a pechino

PUTIN, 'DISCUSSO CON XI DI POSSIBILE TREGUA OLIMPICA'

(ANSA) - MOSCA, 17 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di avere discusso con il leader cinese Xi Jinping di una possibile tregua in Ucraina per le prossime Olimpiadi. "Sì, Xi Jinping me ne ha parlato, abbiamo discusso della questione", ha detto Putin, citato dalla Tass. In colloqui avuti recentemente a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron Xi aveva detto che Pechino sostiene l'idea di una tregua olimpica.

UCRAINA: PUTIN, 'SERVE PRESIDENTE LEGITTIMO KIEV PER FIRMARE ACCORDI'

putin zelensky macron

(Adnkronos) - La questione della legittimità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà rilevante dopo il 20 maggio, se si presenterà la necessità di firmare un accordo. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin oggi in visita ad Harbin, nella Cina nordorientale, riporta l'agenzia Tass.

"Sarà sicuramente importante per noi - ha detto ai giornalisti - perché se si tratta di firmare alcuni documenti, dovremo firmarli, in un ambito così importante, con le autorità legittime. Questo è ovvio". Il mandato del presidente ucraino in carica Zelensky scadrà la notte del 21 maggio. L'Ucraina avrebbe dovuto tenere le elezioni presidenziali a marzo, ma il voto è stato annullato perché nel Paese è in vigore la legge marziale per via dell'invasione russa.

vladimir putin e xi jinping a pechino

PUTIN, 'UCRAINI ORA CI PONGONO CONDIZIONI. SONO IMPAZZITI?'

(ANSA) - MOSCA, 17 MAG - Gli ucraini hanno voluto "ottenere un vantaggio sul campo di battaglia, per raggiungere una posizione strategica, ma non ha funzionato e ora propongono le loro condizioni. Sono impazziti o cosa?". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando ai giornalisti russi nella città cinese di Harbin a proposito di possibili negoziati. "Naturalmente noi procederemo dalle realtà che si stanno sviluppando sul terreno", ha aggiunto Putin, citato dalla Tass.

UCRAINA: PUTIN, PARLATO CON XI DI CONFERENZA PACE IN SVIZZERA

volodymyr zelensky

(LaPresse) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di aver discusso con il leader cinese Xi Jinping della conferenza di pace prevista in Svizzera il prossimo giugno, compresa la possibilità che vi partecipino rappresentanti cinesi. Lo riporta la Tass. "Abbiamo discusso la questione nel suo insieme", ha detto il leader russo, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il suo viaggio in Cina.

LE DIREZIONI D ATTACCO DELLA RUSSIA IN UCRAINA - MAGGIO 2024 MURALE BACIO PUTIN ZELENSKY PUTIN ZELENSKY CHASIV YAR DISTRUTTA DAI RUSSI RUSSIA E UCRAINA - GLI ARSENALI vladimir putin e xi jinping a pechino