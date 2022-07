GUERRE PENTASTELLATE – GIUSEPPE CONTE STA PROVANDO DI AGGIRARE L’ULTIMATUM DI GRILLO, IMPEGNANDO DIRETTAMENTE IL COMITATO DI GARANZIA PER PIAZZARE SUI POCHI SEGGI SICURI I SUOI FEDELISSIMI, IN BARBA ALLA VOLONTÀ POPOLARE DEGLI ATTIVISTI. COSÌ FACENDO PERÒ PEPPINIELLO, OLTRE A SCATENARE L’IRA DI BEPPE-MAO (CHE HA MINACCIATO DI LASCIARE IL MOVIMENTO) RISCHIEREBBE ANCHE NUOVE CAUSE. L’AVVOCATO DEGLI ESPULSI BORRÉ GIÀ SI SCALDA…

GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO

Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

Dieci giorni per sciogliere i nodi. Tetto dei due mandati, Parlamentarie, rebranding del logo. Giuseppe Conte e Beppe Grillo dovranno sbrogliare la matassa nel giro di una settimana o poco più. Il clima tra il garante e il presidente M5S è ancora sulfureo.

Il sospetto che si respira in ambienti vicini a Grillo è che Conte abbia deciso di puntare in quei pochi seggi sicuri su capilista di sua fiducia, bypassando la volontà popolare degli attivisti.

conte taverna

La distanza da colmare tra i due è ancora grande. I tempi imposti dalle scadenze elettorali e dalle regole interne al Movimento impongono un'accelerazione, un vero e proprio countdown. Scontro finale o pace tra i vertici? Dipende da quanto vorranno forzare la mano. Conte deve depositare il simbolo entro il 12-14 agosto.

Le liste vanno presentate una settimana dopo: facile intuire che eventuali Parlamentarie si debbano svolgere entro i primi 10 giorni di agosto. Prima ancora va sciolto il nodo del limite delle due legislature.

lorenzo borre 1

Il presidente può tentare di aggirare Grillo impegnando direttamente il comitato di garanzia. Ma anche in questo caso la strada è impervia. «Se il comitato di garanzia adottasse un regolamento che consente la candidatura anche di chi ha fatto due legislature, saremmo in presenza di un contrasto con il codice etico (quanto al limite dei due mandati), e pertanto quest' ultimo dovrebbe essere modificato», spiega il legale Lorenzo Borré.

CONTE GRILLO

Per non incorrere in cause quindi servirebbe una votazione per modificare lo statuto, che richiede tre giorni di preavviso. I tempi, quindi, si accorciano ulteriormente. E la scadenza per un accordo cade a ridosso del 7 agosto. Con un iter al cardiopalmo. «Grillo è irremovibile», dicono i ben informati che sottolineano anche come il garante non stia gradendo «la trasformazione del fu Movimento nel partitino di Conte. Era quello che non voleva un anno fa». Un finale con colpi di scena non è escluso.

mario turco giuseppe conte paola taverna BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MARIO DRAGHI - BY EDOARDO BARALDI