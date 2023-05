18 mag 2023 17:15

GUERRE POPOLARI! – DAGONEWS: GIORGIA MELONI PUNTA TUTTO SUL TEDESCO MANFRED WEBER PER LA PARTITA DELLE EUROPEE DEL 2024. IL PRESIDENTE DEL PPE SOGNA LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE E, FIUTATA L’ARIA, HA STRETTO UN SOLIDO LEGAME CON LA DUCETTA, CHE GUIDA I CONSERVATORI EUROPEI - ANTONIO TAJANI, AMICO DI WEBER, SI È OFFESO: SI SENTE SCAVALCATO E PUNTA LE SUE FICHES SU ROBERTA METSOLA. MA I TEDESCHI PREFERIREBBERO TENERE URSULA O UN ALTRO DI LORO - COME FINIRÀ? DIPENDE TUTTO DALL’ESITO DEL VOTO: ORMAI NESSUNO, NEL PPE, METTE IN DISCUSSIONE L’ALLEANZA DI FDI CON ECR…