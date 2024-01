GUTERRES, ABBIAMO UN PROBLEMA – L’ONU HA AVVIATO UN’INDAGINE IN MERITO AI POST “ANTI-ISRAELIANI” PUBBLICATI SUI SOCIAL DALLE DIRIGENTI DI “UN WOMAN”, TRA CUI SARAH DOUGLAS, NUMERO DUE DELLA DIVISIONE PACE E SICUREZZA - LA STESSA AGENZIA HA FATICATO A CONDANNARE L’ATTACCO DI HAMAS DEL 7 OTTOBRE – UNO DEGLI OSTAGGI ISRAELIANI LIBERATI SOSTIENE DI ESSERE STATO PRIGIONIERO A GAZA IN UNA CASA DI UN PROFESSORE DELL’ “UNRWA”, L'AGENZIA DELL'ONU PER I RIFUGIATI PALESTINESI...

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per "Il Messaggero"

Sarah Douglas

Si apre una prima, timida crepa nel sistema delle Nazioni Unite alle prese con il 7 Ottobre e la guerra a Gaza. UN Women, l'agenzia dell'Onu che ha il compito di promuovere le pari opportunità e combattere la violenza sulle donne, ammette di aver avviato un'indagine disciplinare su una delle sue dirigenti "di medio livello" per i post anti-israeliani messi sui social. […]

Lo scorso mese, la ong di controllo UN Watch, con base in Svizzera, aveva contato 153 post di Sarah Douglas, la numero due della divisione Pace e sicurezza di UN Women, in cui emergeva con evidenza la sua faziosità. Hillel Neuer, direttore esecutivo della ong e avvocato canadese per i diritti umani, ha poi detto che la Douglas ha cancellato i propri social. […]

la scuola onu di gaza doveva essere un luogo sicuro

UN Women era già finita nell'occhio del ciclone per non avere condannato in modo netto e tempestivo gli stupri commessi il 7 ottobre dai miliziani di Hamas. Ma il nodo vero è l'UNRWA, l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi. Ieri le forze di difesa israeliane hanno divulgato le foto di borse dell'UNRWA contenenti giubbotti anti-proiettili, ritrovati in un raid nel nord di Gaza. In una clinica vicina sono stati anche recuperati lanciarazzi, Kalashnikov e munizioni (in questo caso, Israele chiama in causa l'Organizzazione mondiale della Sanità).

la scuola onu devastata dal tank israeliano

In un recente report sempre di UN Watch, gli analisti di Ginevra puntano l'indice direttamente contro l'UNRWA, in particolare contro maestri (e maestre) di scuola. Compaiono venti nomi di insegnanti e amministrativi del sistema dell'istruzione nella Striscia, che il 7 ottobre hanno inneggiato alla carneficina.

Neuer ricorda in un intervento alla Tv i24 la testimonianza di un ostaggio che al cronista israeliano Almog Boker ha detto di essere stato prigioniero in casa di un maestro di scuola dell'UNRWA, padre di 10 figli, che a stento gli dava da mangiare. «Sono diversi i casi di membri dell'agenzia dell'Onu militanti o fiancheggiatori di Hamas», dice Neuer.

attacco alla cuola onu di gaza

«Un alto funzionario dell'agenzia è stato eletto nell'Ufficio politico di Hamas. Insegnanti, presidi e altro staff hanno pubblicamente celebrato le atrocità del 7 ottobre». Rawia Helles, direttrice del centro di formazione di Khan Younis, ha osannato uno dei terroristi come «eroe e principe», altri hanno scritto che la data del 7 ottobre andrebbe «scolpita nella storia come un grande giorno». Un incitamento al terrorismo che non sarebbe limitato solo a quei 20 casi documentati. […]

i rifugiati nella scuola onu dovevano essere al sicuro

Una approfondita e documentata inchiesta di "Haaretz", foglio della sinistra israeliana anti-Netanyahu, spiega come i rifugiati palestinesi assistiti nel 1949 (anno di nascita dell'UNRWA) erano 700mila e sono diventati 5.6 milioni, comprendendo anche profughi di quarta generazione e cittadini giordani perfettamente integrati.

Nel 2021 erano già emersi i pregiudizi anti-Israele nei libri di testo a Gaza, e i finanziamenti occidentali erano diminuiti. Ma ancora oggi, grazie anche ai fondi di Usa, Canada e UE, l'UNRWA può contare su un bilancio di 1.2 miliardi di dollari l'anno. […]