HABEMUS DATA: IL 29 NOVEMBRE, A ROMA, SI TERRÀ L’UDIENZA PRELIMINARE PER IL SOTTOSEGRETARIO MELONIANO ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE – È IL PRIMO ESPONENTE DEL GOVERNO A FINIRE SOTTO PROCESSO, DOPO L’IMPUTAZIONE COATTA DECISA DAL GIP A LUGLIO. L’ACCUSA È DI RIVELAZIONE DI SEGRETO D’UFFICIO PER AVER DIVULGATO AL COINQUILINO GIOVANNI DONZELLI LE TRASCRIZIONI RISERVATE DEI COLLOQUI IN CARCERE DI DELMASTRO – IL PD, CHE VOLEVA COSTITUIRSI PARTE CIVILE (MA LA PROCURA HA NEGATO), CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’UDIENZA, PER SOSTENERE LE RAGIONI DEL RINVIO A GIUDIZIO….

Estratto dell’articolo di Giuseppe Salvaggiulo per “La Stampa”

delmastro meloni

Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia, ha formalmente assunto la veste di imputato. Il 29 novembre a Roma si aprirà l'udienza preliminare per rivelazione di segreto d'ufficio. L'accusa riguarda la divulgazione a Giovanni Donzelli, collega deputato e di partito nonché vicepresidente del Copasir (l'organo parlamentare che vigila sui servizi segreti) di trascrizioni riservate di colloqui nel carcere di Sassari tra l'anarchico Alfredo Cospito e alcuni boss mafiosi.

Delmastro è il primo esponente del governo a finire sotto processo, per condotte connesse al suo incarico. Il che aprirà una questione istituzionale (tra le sue deleghe c'è ancora quella sull'amministrazione penitenziaria) e politica. Donzelli aveva usato le informazioni da lui ricevute per attaccare il Pd, rendendole pubbliche in un acceso dibattito alla Camera il 31 gennaio.

DELMASTRO LINDO - MEME

«Voglio sapere se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia!», aveva tuonato tra i tumulti, nel pieno delle polemiche sullo sciopero della fame di Cospito per protestare contro il regime carcerario duro cui è sottoposto.

Il passaggio odierno è effetto dovuto della decisione del primo gip, che il 6 luglio aveva respinto la richiesta di archiviazione della Procura ordinando l'imputazione coatta e facendo imbestialire i vertici di Fratelli d'Italia. Al punto che Palazzo Chigi aveva fatto uscire la famigerata velina anonima che contestava a «una fascia della magistratura» di aver «scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione inaugurando anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee».

DONZELLI PINOCCHIO E DELMASTRO GEPPETTO - MEME BY EMILIANO CARLI

Prima delle ferie, […] pm romani avevano ottemperato all'ordine del giudice, formulando la richiesta di rinvio a giudizio. Il Pd, cui la Procura non aveva riconosciuto lo status di parte offesa spiegando che la rivelazione di segreto è reato contro il regolare funzionamento della pubblica amministrazione e non contro singole persone, ha ora chiesto di poter partecipare all'udienza di novembre.

[…] il Pd ritiene di aver subito «il pregiudizio di una posizione giuridica collegata». Ovvero un'offesa al libero esercizio del mandato parlamentare da parte dei deputati Verini, Orlando, Serracchiani e Lai, che si videro rinfacciato in Parlamento da Donzelli il contenuto della loro visita nel carcere di Sassari.

DELMASTRO E DONZELLI COME LE GEMELLE DI SHINING - MEME BY EMILIANO CARLI

L'obiettivo […] è sostenere le ragioni del rinvio a giudizio di Delmastro. Alla fine dell'udienza preliminare, infatti, la Procura potrebbe in teoria reiterare la richiesta di proscioglimento, non essendo vincolata in senso opposto. In tal caso la presenza di una parte civile […] avrebbe un peso ulteriore sulla decisione del nuovo giudice.

[…] Tutto si gioca su due elementi: natura segreta o meno dell'atto interno al ministero; consapevolezza del segreto da parte di Delmastro. […]

La tesi difensiva, ribadita anche nell'interrogatorio di Delmastro, era […] stata smontata dalla Procura. Che aveva ricostruito […] il regime giuridico degli atti del ministero.

SERRACCHIANI VERINI ORLANDO VISITANO COSPITO IN CARCERE

Concludendo per la segretezza di quello rivelato da Delmastro, e quindi per l'esistenza oggettiva del reato. Ma chiedendone in ogni caso l'archiviazione «non potendo escludere» l'inconsapevolezza del sottosegretario di commetterlo. Decisiva, nell'impostazione della Procura, la riforma Cartabia. Che ha modificato la regola sul rinvio a giudizio, imponendo la sussistenza di una «ragionevole previsione di condanna» e non della mera «idoneità degli elementi a sostenere l'accusa in giudizio». Ma il gip non aveva condiviso, ritenendo «difficilmente ipotizzabile l'errore scusabile» da parte di un politico esperto, sottosegretario alla giustizia nonché avvocato penalista. Quale Delmastro è.

