11 lug 2023 20:04

HAI CAPITO LA DUCETTA "ARTIFICIALE" – SU TWITTER SPOPOLA UN VIDEO IN CUI VENGONO MESSE IN FILE ALCUNE IMMAGINI DEI LEADER DEI PAESI DELLA NATO, GENERATE DA UN SOFTWARE – A UN CERTO PUNTO APPARE LA SORA GIORGIA, RAFFIGURATA COME UNA BOMBASTICA SOLDATESSA SEXY CON UN FUCILE IN MANO E UNA SUPER CAR ALLE SUE SPALLE – EMMANUEL MACRON IN VERSIONE NAPOLEONE BONAPARTE, JOE BIDEN SPAPARANZATO SU UNA SDRAIO IN PELLE MENTRE SORSEGGIA UN DRINK E IL GRECO MITSOTAKIS CHE PARE UN EROE MARVEL..