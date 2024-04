HAI CAPITO TRUMPONE: LA QUOTAZIONE DEL SOCIAL MEDIA “TRUTH” HA FRUTTATO AL TYCOON UN MILIARDO DI DOLLARI – L’EX PRESIDENTE È GIÀ IL MAGGIORE AZIONISTA DEL GRUPPO, CON 79 MILIONI DI AZIONI, MA ALTRE 36 MILIONI GLI SPETTANO NEL COSIDDETTO “EARN OUT”, CHE SPINGERANNO IL VALORE DELLA SUA PARTECIPAZIONE A OLTRE 4 MILIARDI. LUI HA FRETTA DI RIEMPIRSI LE TASCHE, MA PER INCASSARE, DOVRÀ ASPETTARE…

Trump guadagna un miliardo in più dalla quotazione di Truth

il social network di donald trump truth 2

(ANSA) - Una manna dal cielo è in arrivo per Donald Trump dopo che il prezzo delle azioni del suo social media Truth ha raggiunto gli obiettivi di performance aumentando così il valore già considerevole delle azioni in suo possesso. Secondo i calcoli del New York Times, nelle tasche del tycoon arriverà infatti un miliardo in più grazie al fatto che, nonostante gli alti e i bassi, il prezzo delle azioni di Trump Media - la società all'interno della quale il suo social media è stato quotato a Wall Street - è rimasto al di sopra dei livelli fissati.

Todd Blanche Donald Trump

L'ex presidente è già il maggiore azionista del gruppo con 79 milioni di azioni, una per un valore di 3 miliardi di dollari. Ora gli spettano altre 36 milioni di azioni nell'ambito del cosiddetto 'earn out', che spingeranno il valore della sua partecipazione a oltre 4 miliardi di dollari. Detto ciò, Trump deve comunque aspettare 150 giorni prima di poter vendere le azioni o usarle come garanzia a meno che il consiglio di amministrazione di Trump Media non gli conceda un'autorizzazione.

il social network di donald trump truth 3 QUOTAZIONE IN BORSA DEL SOCIAL TRUTH DI DOANLD TRUMP