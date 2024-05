HAMAS ALZA IL TIRO – IL NO DEI TERRORISTI ALL’ULTIMA (GENEROSA) PROPOSTA DI ISRAELE SERVE AD ALZARE ANCORA L’ASTICELLA: VOGLIONO IMPORRE COME CONDIZIONE PER LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI IL RITIRO COMPLETO DELL’ESERCITO DELLO STATO EBRAICO – PUNTANO SULLA DEBOLEZZA DI NETANYAHU, CHE TEME UN MANDATO DI ARRESTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E SUBISCE LE PRESSIONI USA PER NON ENTRARE A RAFAH - IL MOVIMENTO SI SPACCA, TANTO CHE ISMAIL HANIYEH (IN ESILIO DORATO IN QATAR) PARLA DI "SPIRITO POSITIVO")

Benjamin Netanyahu

HAMAS: “LA NOSTRA POSIZIONE È NEGATIVA, MA NON VUOL DIRE CHE I NEGOZIATI SI SONO FERMATI” – IL LEADER DEL MOVIMENTO A GAZA, YAHYA SINWAR, CONSIDERA LA PROPOSTA "UNA TRAPPOLA” – IL SEGRETARIO DI STATO USA, BLINKEN, ORMAI È UN DISCO ROTTO: “ISRAELE NON ATTACCHI RAFAH, HAMAS ACCETTI L’INTESA”

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/hamas-non-ha-nessun-interesse-fare-pace-se-rilascia-ostaggi-non-393446.htm

HANIYEH, SPIRITO POSITIVO IN STUDIO PROPOSTA CESSATE FUOCO

(ANSA) - Il capo di Hamas Ismail Haniyeh ha parlato di "spirito positivo del movimento nello studiare la proposta di cessate il fuoco". In una telefonata al capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamal, Haniyeh - secondo quanto diffuso dalla fazione su Telegram - ha detto che "la delegazione negoziale del movimento verrà in Egitto il prima possibile per completare le discussioni in corso con l'obiettivo di maturare un accordo che soddisfi le richieste del nostro popolo e fermi l'aggressione".

massacro di hamas in israele 1

MEDIA,L'EGITTO INVITERÀ ISRAELE E HAMAS PER AVVICINARE SU TREGUA

(ANSA) - L'Egitto inviterà le delegazioni israeliane e di Hamas al Cairo per cercare di colmare le lacune sull'accordo sulla liberazione degli ostaggi: lo riferisce il quotidiano saudita Asharq, ripreso da Haaretz. Israele, scrive il quotidiano israeliano, deve ancora ricevere una risposta ufficiale da Hamas alla proposta presentata la settimana scorsa attraverso i mediatori egiziani.

Ali Khamenei Ismail Haniyeh e due leader di hamas

HAMAS HA RISPOSTO ANCORA UNA VOLTA "NO" ALLA PROPOSTA DI ISRAELE PER UN CESSATE IL FUOCO

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per www.ilfoglio.it

La risposta di Hamas all’ultima proposta israeliana per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi è arrivata dal Libano, dove vive Osama Hamdan, uomo di Hamas che ha rilasciato un’intervista a al Manar tv, un’emittente legata a Hezbollah. Hamdan ha detto: “La nostra posizione sull’attuale documento negoziale è negativa… ma non vuol dire che i colloqui finiscono qui”.

Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di hamas 2

Per oggi è attesa la controproposta di Hamas, che vuole imporre come condizione per la liberazione degli oltre centotrenta ostaggi israeliani la fine della guerra e il ritiro completo dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza. La condizione non è ammissibile, vorrebbe dire che Hamas sarebbe di nuovo nelle condizioni di riprendere il controllo totale del territorio dal quale ha escogitato e lanciato l’attacco del 7 ottobre contro i kibbutz del sud, uccidendo più di mille civili e rapendone più di duecento.

foto dei terroristi di Hamas con il corpo di Shani Louk premiata dal Reynolds Journalism Institute

Israele aveva già abbassato di molto le sue condizioni. Per veder tornare gli ostaggi aveva acconsentito a un cessate il fuoco di sei settimane, al ritiro dei soldati da alcune zone della Striscia, al ritorno dei palestinesi nella parte settentrionale di Gaza e alla liberazione di un numero molto alto di palestinesi che sono detenuti nelle carceri israeliane. La proposta di Israele era stata definita “generosa” da Antony Blinken, il segretario di stato americano in questi giorni si trova in medio oriente e ha più volte ripetuto che se l’accordo fallisce, la responsabilità è di Hamas.

massacro di hamas in israele 2

Le manifestazioni dentro a Israele sono quotidiane, i cittadini chiedono un accordo per vedere tornare gli ostaggi, alle richieste umanitarie si sommano quelle politiche con la domanda di dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu. Sono queste immagini che convincono Hamas che Israele potrà cedere alle sue richieste.

Lo stato ebraico intanto sta preparando l’offensiva a Rafah, […] ma un’offensiva potrebbe portare a un numero molto alto di vittime civili e, secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, i morti sono già più di trentatremila. Gli Stati Uniti sono contrari a un'invasione che non sia preceduta da un’evacuazione […] della popolazione.

distruzione a gaza dopo gli attacchi israeliani 1 marcia delle famiglie degli ostaggi di hamas 2 Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di hamas 3 Ismail Haniyeh detenuti palestinesi rilasciati e portati in corteo nelle strade di ramallah il video di hersh goldberg polin, ostaggio israeliano con il braccio amputato 2. attacco di hamas in israele 1 proteste a ramallah dopo l uccisione di saleh al arouri hezbollah attacco hamas in israele 2 TUNNEL DI HAMAS A GAZA attacco di hamas del 7 ottobre 2 IL MESSAGGIO SUL LENZUOLO SCRITTO CON GLI AVANZI DI CIBO DAI TRE OSTAGGI UCCISI DALL ESERCITO ISRAELIANO attacco di hamas in israele 4 bombardamenti su khan yunis striscia di gaza 2 BERGOGLIO - FREE GAZA FROM HAMAS - MEME BY SARX NOA ARGAMANI RAPITA IL 7 OTTOBRE Marwan Issa - Hamas