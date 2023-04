7 apr 2023 08:09

HAMAS SERÀ VENCIDO – ARRIVA LA VENDETTA DI ISRAELE: L’ESERCITO DELLO STATO EBRAICO STA EFFETTUANDO DEI RAID IN LIBANO E NELLA STRISCIA DI GAZA, IN RISPOSTA AL LANCIO DI RAZZI DI IERI – LA FORZA DI INTERPOSIZIONE DELLE NAZIONI UNITE A BEIRUT (UNIFIL): “I DUE PAESI NON VOGLIONO UNA GUERRA” – SECONDO IL GOVERNO ISRAELIANO, IL RESPONSABILE DEGLI ATTACCHI DI IERI NON SAREBBE HEZBOLLAH, MA IL RAMO LOCALE DI HAMAS, PROBABILMENTE CON IL COINVOLGIMENTO DELL’IRAN – TEL AVIV È SEMPRE PIÙ ISOLATA NELLA REGIONE, DOPO GLI ACCORDI DI TEHERAN CON L’ARABIA SAUDITA…