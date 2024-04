26 apr 2024 16:16

HAMAS STA PER FINIRE LA SUA RISORSA PIÙ PREZIOSA: GLI OSTAGGI ISRAELIANI – SECONDO I FUNZIONARI DELL’INTELLIGENCE DELLO STATO EBRAICO, SOLTANTO 33 DELLE 133 PERSONE ANCORA IN MANO AI TERRORISTI PALESTINESI SAREBBERO VIVE – IL CAIRO STA CERCANDO DI RIAVVIARE I COLLOQUI PER UN CESSATE IL FUOCO, PER EVITARE L’OPERAZIONE SU RAFAH. AD ANIMARE AL SISI NON È LA PREOCCUPAZIONE PER I PALESTINESI, MA LA PAURA DI DOVERSI ACCOLLARE UN MILIONE DI RIFUGIATI…