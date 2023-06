HANNO FATTO NERO BOLSONARO - L'EX PRESIDENTE BRASILIANO È STATO INTERDETTO DALLE CARICHE PUBBLICHE PER 8 ANNI E QUINDI NON POTRÀ CORRERE ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2026 – 4 GIUDICI DEL TRIBUNALE SUPERIORE BRASILIANO LO HANNO CONDANNATO PER ABUSO DI POTERE POLITICO - MA PER IL TRUMP DI RIO NON È DETTA L’ULTIMA PAROLA: I 7 GIUDICI DELLA CORTE POSSONO ANCORA CAMBIARE IDEA E CHIEDERE UN RIESAME...

(ANSA) - La giudice del Tribunale superiore elettorale brasiliano, Carmen Lucia, ha espresso un voto di condanna contro l'ex presidente, Jair Bolsonaro, accusato di abuso di potere politico e uso distorsivo dei media a fini elettorali. Si è formata così la maggioranza per la condanna del leader sovranista, che ne decreterà l'ineleggibilità per otto anni.

In precedenza già tre giudici, su sette, si erano espressi per la sua condanna, che ne decreterebbe l'ineleggibilità per otto anni. L'attesa degli osservatori è che il processo si concluda con cinque voti per la condanna e due contro. Tuttavia, un colpo di scena, come la richiesta di un riesame anche di uno solo dei sette magistrati, potrebbe dilatare i tempi di due mesi. In particolare, le speranze bolsonariste si rivolgono verso Marques, l'unico giudice ad essere stato nominato al Tribunale superiore elettorale proprio dall'ex presidente.

Inoltre, fino alla fine del processo, ciascun magistrato (anche quelli che si sono già espressi) può ancora cambiare l'orientamento del suo voto. L'unico a votare contro la condanna dell'ex capo di Stato, per il momento, è stato il magistrato Raul Araujo, che ha anche scelto di escludere dal fascicolo il documento golpista ritrovato in casa dell'ex ministro bolsonarista, Anderson Torres, usato invece dal relatore, Bendito Goncalves, proprio per accentuare il carattere cospirativo delle iniziative del leader ultraconservatore.

Bolsonaro è sul banco degli imputati per l'incontro con gli ambasciatori, nella residenza dell'Alvorada del 18 luglio 2022, quando sferrò un attacco al sistema elettorale brasiliano. Nel caso di una di mancata conclusione questa settimana, il processo slitterebbe ad agosto, a causa delle vacanze invernali del settore giudiziario, per tutto il mese di luglio.

