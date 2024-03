HANNO FATTO LE SCARPE A BIDEN – “SLEEPY JOE” ALLA FINE HA DOVUTO CEDERE ALLE SCARPE DA TENNIS: DOPO UN’INIZIALE RESISTENZA PER PAURA DI SEMBRARE POCO PRESIDENZIALE, HA OPTATO PER LE HOKA TRANSPORT, SCARPE A PIANTA LARGA CHE COSTANO TRA I 150 E I 200 DOLLARI – DALLA CASA BIANCA PROVANO A MINIMIZZARE PARLANDO DI SCARPE CHE LO AIUTANO A TENERSI IN FORMA, MA IN REALTÀ FANNO PARTE DELLA STRATEGIA PER TENERLO IN PIEDI…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per "la Repubblica"

L’America ha sempre un paio di sneaker ai piedi con cui fare la storia. Dalle Air Jordan alle Air Joe. Prima erano le scarpe ispirate alla leggenda del basket Michael Jordan. Ora sono quelle ad alta stabilità indossate dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che a 81 anni è il più anziano della storia a occupare la Casa Bianca.

Si chiamano Hoka Transport, sono nere, a pianta larga, costano tra i 150 e i 200 dollari. Secondo il sito dell’azienda produttrice sono «progettate per il massimo comfort e sostegno mentre si cammina o si fa escursionismo » e garantiscono la sensazione di «camminare nell’aria».

Le Air Joe, come sono state ribattezzate sui social, sono diventate un nuovo tema politico ma fino a qualche settimana fa nessuno se n’era accorto. Sono stati i reporter a notare le nuove scarpe indossate da Biden durante un viaggio a febbraio, il mese in cui il presidente si è sottoposto ai test medici annuali. Biden, a cui sono state diagnosticate un’artrite e una neuropatia periferica che affligge i piedi, ha mostrato in passato seri problemi di equilibrio: è inciampato più di una volta lungo gli scalini dell’Air Force One, l’aereo presidenziale. Dopo un paio di scivoloni, lo staff ha cambiato protocollo: Biden non passa più dalla scaletta principale con i suoi diciotto gradini, ma usa quella più corta che dà accesso al portellone inferiore.

Dal novembre 2021 si sottopone cinque volte la settimana a sedute di ginnastica per rafforzare l’equilibrio […] La moglie, Jill Biden, si accerta che il marito venga scortato sul palco e poi riaccompagnato.

La first lady fa anche da body guard: segue in prima fila le conferenze del marito, protetta da un corpulento assistente che si mette sempre tra lei e i giornalisti, in modo da coprire il momento in cui, con un’espressione del volto, indica al presidente quando è il momento di chiudere e andarsene.

Da tempo le domande vengono selezionate e, spesso, ridotte a cinque o sei. Biden chiama per nome i giornalisti, per mostrare quanto sia fresco di mente, ma sono quelli indicati nella lista che ha sotto gli occhi. Ogni domanda in più genera suspense, ogni dichiarazione fuori spartito un brivido. Ma almeno per le cadute, il rimedio sembra essere stato trovato.

[…] ha smesso di indossare mocassini, anche se all’inizio si era opposto per il timore di apparire troppo poco presidenziale. A gennaio era passato alle scarpe da tennis.

Adesso indossa questo modello in total black, progettato per camminate lungo gli accidentati sentieri di montagna. Il viceportavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, ha spiegato che Biden usa le Hoka solo per tenersi in forma. «Lo so che voi tutti non siete abituati a presidenti che si tengono in esercizio - ha detto rivolto ai reporter - , ma non preoccupatevi: ci farete l’abitudine». […]

