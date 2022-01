COSA FARA’ MATTARELLA SE ALLA SESTA VOTAZIONE ARRIVERA’ UNA VALANGA DI VOTI PER LUI? IL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA CIRIELLI: "STUPISCE MOLTO IL SILENZIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SULL'UTILIZZO DEL SUO NOME PER UNA CONTA INTERNA DI ALCUNI GRUPPI PARLAMENTARI. A MENO CHE…” – TOTI: “SPERO CHE ENTRO STASERA SI ABBIA IL NOME IN MODO CHE DOMANI SI POSSA CHIUDERE LA PARTITA”. E SU MATTARELLA…