(ANSA) - Il premier Benyamin Netanyahu parlerà questa sera sull'accordo per la liberazione degli ostaggi. Lo ha riferito l'ufficio del premier. L'ora del discorso è prevista per le 18.30 in Italia.

BLINKEN, SPERO ACCORDO SU OSTAGGI MA ANCORA MOLTO DA FARE ++

(ANSA-AFP) - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto di sperare in un accordo tra Israele e Hamas sugli ostaggi ma che "c'è ancora molto lavoro da fare". Dopo l'incontro a Gerusalemme con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, Blinken ha riferito inoltre di aver discusso di "misure supplementari" per portare "aiuti necessari" nella Striscia di Gaza.

Nel corso del colloquio, che secondo Ynet e' stato definito ''buono e prolungato'', Blinken ha affrontato fra l'altro con Netanyahu diverse questioni di carattere umanitario. In particolare ha fatto presente la preoccupazione americana per una possibile estensione delle attivita' militari israeliane a Rafah, nel sud della Striscia, dove sono concentrati centinaia di migliaia di sfollati. Fonti informate hanno aggiunto che Blinken ha detto di comprendere la ''problematicita' della risposta di Hamas'' ai mediatori. Netanyahu ha mostrato poi al Segretario di Stato immagini di un grande tunnel militare scavato da Hamas sotto alla sede centrale dell'Unrwa (l'agenzia dell'Onu per i profughi) nel rione Rimal di Gaza City. Si trattava - secondo il premier - di ''uno dei tunnel strategici'' di Hamas.

MO: NETANYAHU RICEVE BLINKEN, 'INCONTRO LUNGO E APPROFONDITO'

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ricevuto a Gerusalemme il Segretario di Stato americano Antony Blinken, con il quale ha avuto un "lungo e approfondito incontro in privato". Lo rende noto l'ufficio di Netanyahu aggiungendo che ora l'incontro si allargherà e coinvolgerà anche il ministro della Difesa Yoav Gallant, il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale Tzachi Hanegbi, il capo dello Shin Bet Ronen Bar, il capo del Mossad Dedi Barnea, il capo di stato maggiore generale di brigata Herzi Halevi e altri alti funzionari israeliani.

"Non ti vedo da molto tempo", ha scherzato Netanyahu ricevendo Blinken. "Sì, sono passate alcune settimane", ha risposto Blinken che è stato in Israele l'ultima volta all'inizio di gennaio.

SALTA INCONTRO BLINKEN COL CAPO DI STATO MAGGIORE ISRAELE ++

(ANSA) - Non avrà luogo l'incontro privato fra il segretario di Stato Usa Antony Blinken ed il capo di stato maggiore israeliano, generale Herzi Halevy, che compariva nel programma della visita diffuso ieri da parte americana. La ragione, sostiene Israel ha-Yom, è dovuta all'opposizione espressa dall'ufficio del premier Benyamin Netanyahu. Una fonte politica, citata dal giornale, ha rilevato che nei rapporti diplomatici non è normale che un ministro straniero incontri un responsabile militare dell'altro Paese senza la presenza di un dirigente politico. "Israele non è una repubblica delle banane", ha aggiunto la fonte.

MO: MEDIA, NETANYAHU HA DATO OK A CESSATE IL FUOCO**

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe dato il suo ok al cessate il fuoco con Hamas nella Striscia di Gaza senza informare il gabinetto di guerra. Lo riporta l'emittente televisiva Kan.

MO: NETANYAHU RICEVE MILEI, 'GRANDE AMICO DI ISRAELE'

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ricevuto il neo presidente argentino Javier Milei definendolo ''un grande amico di Israele'' e ringraziandolo per la decisione di spostare da Tel Aviv a Gerusalemme l'ambasciata di Buenos Aires. "Siamo lieti della vostra decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, di spostare la vostra sede diplomatica e anche, ovviamente, l'ambasciata", afferma Netanyahu. Il primo ministro israeliano ha quindi detto al presidente argentino che la minaccia più grande ''nella nostra zona e nella vostra è l'Iran''.

