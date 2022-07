HANNO RIANIMATO “SLEEPY JOE” – DOPO ESSERE STATO MASSACRATO PER LA SUA POSIZIONE PASSIVA, BIDEN TENTA DI METTERE UNA PEZZA AL SUO IMMOBILISMO E FIRMA UN DECRETO A FAVORE DELLE DONNE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA SULL’ABORTO – UNA PEZZA CHE SERVE A POCO VISTO CHE TUTTO QUELLO CHE IL PRESIDENTE SI È INVENTATO È UN PROVVEDIMENTO CHE CONSENTE ALLE DONNE DI AVER ACCESSO A CONTRACCETTIVI, A PRESTAZIONI SANITARIE AD HOC E A PROTEGGERE LA LORO PRIVACY…

Alberto Simoni per "La Stampa"

Il presidente Joe Biden reagisce alle critiche di immobilismo che gli arrivano dal Partito democratico e firma un ordine esecutivo con l'obiettivo di garantire e tutelare il più possibile il diritto all'aborto dopo la decisione di due settimane fa della Corte Suprema che ha rovesciato la sentenza Roe contro Wade.

Davanti alle telecamere e con al suo fianco la vicepresidente Kamala Harris e il segretario alla Sanità Xavier Becerra, Biden ha firmato il provvedimento che consente alle donne di aver accesso a contraccettivi, a prestazioni sanitarie ad hoc e a proteggere la loro privacy.

Verrà anche creata una struttura fra le varie agenzie federali per dare alle donne ogni strumento necessario per continuare ad avere accesso all'aborto.

Sono misure che la Casa Bianca ha varato pensando soprattutto agli Stati, a guida conservatrice, dove leggi restrittive sono entrate in vigore all'indomani del superamento della Roe contro Wade. Una delle cose che Biden vuole fare è tutelare da un punto di vista legale le donne e gli stessi dottori che praticano un'interruzione di gravidanza o garantiscono accesso a farmaci abortivi.

Uno degli aspetti più controversi è legato al controllo tramite le App dei movimenti e delle richieste che le donne fanno alle varie cliniche.

Ieri il Congresso ha avviato un'inchiesta su alcune società di dati per impedire che il "tracking" e la custodia dei dati sensibili limitino la privacy delle donne e possano anzi diventare elementi per capire se hanno contatto una clinica o si sono procurati farmaci contraccettivi.

Jen Klein, consigliera per la gender policy della Casa Bianca, ha avvertito che «le persone dovrebbero usare in questo momento con molta prudenza queste App».

Biden ha definito ancora una volta la decisione dei giudici della Corte suprema «totalmente sbagliata» e motivata politicamente. «La loro scelta non è dettata dalla Costituzione», ha detto il presidente sottolineando poi che la «maggioranza è ormai fuori controllo e risponde solo al potere politico».

Il presidente è consapevole che ha spazi di manovra limitati. Ha quindi ribadito che metterà il veto a qualsiasi norma finisca sul suo tavolo che preveda un «bando nazionale per l'aborto».

Ha quindi ribadito che la strada più rapida per garantire una volta per tutte che i diritti non vengano intaccati è quello di codificare la Roe contro Wade in una «legge votata dal Congresso». I numeri non ci sono. E in novembre c'è anche l'ipotesi che i repubblicani prendano il controllo di entrambi i rami dell'Assemblea. Per questo, Biden ha «invitato le donne a recarsi in massa alle urne per difendere i loro diritti».

