29 apr 2023 10:25

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO E ANCHE IL GOVERNO NON STA MOLTO BENE – MATTEO SALVINI, DOPO IL CAOS SUL MEF (CON L’ASSENZA DI 11 LEGHISTI) E L’INCAZZATURA PER LA SVOLTA DI DONNA GIORGIA, COME DAGO DIXIT, VERSO IL “CONSERVATORISMO BUONO”, SE NE VA AL CONCERTO DI MAX PEZZALI AL FORUM DI ASSAGO E SI FA UNA CANTATINA IN COMPAGNIA DELLA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI E DI UN BICCHIEROZZO DI BIRRA - VIDEO