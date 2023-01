HASTA LA SBOCCIATA, SIEMPRE! IL MISTERIOSO CAPODANNO DI GUALTIERI A CUBA – COME MAI IL SINDACO, DOPO AVER INCONTRATO IL GOVERNO CUBANO PER L'EXPO 2030, SI E’ FERMATO SULL’ISOLA SEI GIORNI BRINDANDO ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SUL MALECON? - IL CAMPIDOGLIO PRECISA: "ERA IN FERIE, SI E’ PAGATO LA VACANZA DA SOLO” - MA CHE SI VA A FARE A L'AVANA? A FUMARE SIGARI? A BALLARE SALSA? AD OMAGGIARE LA MEMORIA DI FIDEL CASTRO? E CON CHI ERA IL SINDACO?

Simone Canettieri per ilfoglio.it

gualtieri

Hasta la vista Campidoglio. Roberto Gualtieri ha salutato l’inizio del nuovo anno a Cuba. Se Giuseppe Conte si è concesso un po’ di relax a Cortina con la compagna, il sindaco di Roma ha fatto altrettanto sull’isola della rivoluzione. “Sono state le prime vacanze dopo due anni durissimi – raccontano in Campidoglio – dopo la gestione del Covid da ministro dell’Economia e l’elezione a primo cittadino”.

Il viaggio di Gualtieri in quanto personale è stato avvolto da un alone di mistero.

Il Comune ha preferito non renderlo noto per evitare polemiche e speculazioni politiche, pare. Eppure il 28 dicembre l’esponente del Pd ha incontrato il viceministro degli Esteri Gerardo Peñalvervice per perorare la candidatura di Roma all’Expo 2030. All’appuntamento hanno partecipato anche Giuseppe Scognamiglio, direttore generale dell’ente di promozione della Capitale, e l’ambasciatore a Cuba Roberto Vellano.

gualtieri cuba

La notizia è uscita sull’agenzia Prensa Latina. Scognamiglio ha continuato la missione di promozione dell’Urbe nei giorni seguenti a Panama e Santo Domingo, ma da solo. “Con il sindaco ci siamo incontrati a Cuba. Io ero ospite del mio amico Vellano, il sindaco e chi lo accompagnava non lo so”, dice il direttore generale di Roma 2030.

Dal Comune dicono che il sindaco non era in missione e che si è pagato la vacanza da solo. “Una vacanza, terminata prima del previsto per i funerali del Papa, durante la quale ha piazzato un incontro per l’Expo”. In serata Gualtieri aggiunge: “All’estero lo stato non paga i costi della scorta: in Italia ovunque andassi due agenti dovrebbero seguirmi”.

intervento del sindaco gualtieri foto di bacco