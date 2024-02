HASTA LA VISTA, “BIBI” – GLI AMERICANI STANNO PROVANDO IN OGNI MODO A COSTRINGERE NETANYAHU E I SUOI MINISTRI ULTRA-ORTODOSSI A CEDERE ALLA TREGUA. I NEGOZIATI VANNO AVANTI AL CAIRO, MA HAMAS INSISTE CON IL RITIRO COMPLETO DELLE TRUPPE DA GAZA – L’IPOTESI “NUCLEARE” DI WASHINGTON: RICONOSCERE LO STATO PALESTINESE PER POTER PROSEGUIRE CON LA NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA ARABIA SAUDITA E ISRAELE. MA CHE FACCIAMO CON I TERRORISTI DI HAMAS? LI TENIAMO A GOVERNARE O LI SPEDIAMO TUTTI IN ESILIO DORATO IN QATAR?

1. MO: WSJ, 'USA SPERANO IN ACCORDO SU OSTAGGI CHE PORTI A TREGUA DUREVOLE'

biden netanyahu 2

(Adnkronos) - Gli Stati uniti "premono per un cessate il fuoco che possa fermare abbastanza a lungo la guerra a Gaza in modo da porre in stallo lo slancio israeliano e potenzialmente porre le basi per una tregua più durevole". E' quanto scrive il 'Wall Street Journal', citando una bozza di accordo letta da "funzionari coinvolti nei colloqui".

L'accordo in tre fasi che viene esaminato al Cairo prevede un cessate il fuoco di sei settimane nel quale l'esercito israeliano cesserà le operazioni, compresa la sorveglianza con i droni. In una prima fase verranno liberati gli ostaggi civili e i civili palestinesi potranno muoversi liberamente nella Striscia.

attacco di hamas del 7 ottobre 5

Il rilascio delle donne soldato è previsto nella seconda fase , insieme alla riapertura di ospedali, servizi idrici e panetterie. Hamas chiede la scarcerazione di 150 detenuti palestinesi per ogni donna soldato, una richiesta che rappresenta uno dei punti di frizione della trattativa. La terza fase prevede il rilascio dei soldati uomini e la restituzione delle salme degli ostaggi morti.

2. ISRAELE, UNRWA È HAMAS CON RESTYLING, HA PERSO LEGITTIMITÀ

I PAESI FINANZIATORI DELL UNRWA

(ANSA) - L'Unrwa è "Hamas con un restyling" e ha "perso la sua legittimità di esistere nella sua forma attuale". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ad una delegazione di ambasciatori presso l'Onu. "Fondi provenienti da Paesi di tutto il mondo - ha aggiunto - sono stati incanalati attraverso l'Unrwa e utilizzati per rafforzare le infrastrutture del terrorismo e per pagare i terroristi". Gallant ha poi confermato che l'esercito "continuerà a operare fino a raggiungere gli obiettivi: smantellare le capacità militari e di governo di Hamas e riportare a casa gli ostaggi".

3. FONTE PALESTINESE, HAMAS INSISTE CON LA FINE DELLA GUERRA

(ANSA) - E' improbabile che Hamas rigetti la proposta in discussione sull'accordo per gli ostaggi, ma non firmerà senza assicurazioni che Israele si impegni a mettere fine alla guerra. Lo ha detto, citata dai media israeliani, una fonte palestinese anonima vicina ai negoziati in corso. "Mi aspetto - ha spiegato la stessa fonte - che Hamas non rigetti l'intesa ma potrebbe anche non fornire un consenso decisivo. Al contrario, mi attendo una risposta positiva e la conferma della loro richiesta: per essere firmato l'accordo, Israele si dovrà impegnare a mettere fine alla guerra e a ritirarsi completamente dalla Striscia".

unrwa a gaza 5

4. MEDIA, HAMAS ANCORA AL CAIRO, VALUTA BOZZA SU ACCORDO

(ANSA) - Una delegazione di Hamas è da ieri al Cairo per discutere un possibile accordo sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha riferito la tv israeliana Canale 12 secondo cui la risposta della fazione islamica alla bozza di intesa di potrebbe essere data nel fine settimana dopo che il leader di Hamas Yahya Sinwar ha dato la sua approvazione. Non è chiaro se al Cairo nella delegazione ci sia il capo di Hamas Ismail Haniyeh che pure avveva annunciato la sua presenza.

netanyahu biden

5. MO: UNRWA, 'RISCHIO CHIUSURA A FINE MESE SENZA FINANZIAMENTI'

(Adnkronos) - L'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi (Unrwa) rischia di dover chiudere a fine mese se continua la sospensione dei finanziamenti internazionali. Lo ha dichiarato la portavoce dell'Unrwa Juliette Touma mettendo in guardia dal fatto che la mancanza di fondi potrebbe portare all'interruzione delle operazioni dell'Agenzia in tutto il Medio Oriente, non solo a Gaza.

Il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato ieri un appello affinché venga garantito il futuro dell'Unrwa, definendola "la spina dorsale di tutta la risposta umanitaria a Gaza".

6. LO SCOOP DI AXIOS DEL 31 GENNAIO: IL DIPARTIMENTO DI STATO ESAMINA LE OPZIONI PER UN EVENTUALE RICONOSCIMENTO DELLO STATO PALESTINESE

Traduzione dell’articolo di Barak Ravid per www.axios.com

BA-HAMAS - MEME BY EMILIANO CARLI

Il Segretario di Stato Tony Blinken ha chiesto al Dipartimento di Stato di esaminare e presentare opzioni politiche sul possibile riconoscimento statunitense e internazionale di uno Stato palestinese dopo la guerra a Gaza, hanno dichiarato ad Axios due funzionari statunitensi informati sulla questione.

Perché è importante: Sebbene i funzionari statunitensi affermino che non c'è stato alcun cambiamento politico, il fatto che il Dipartimento di Stato stia prendendo in considerazione tale opzione segnala un cambiamento di pensiero all'interno dell'amministrazione Biden in merito al possibile riconoscimento dello Stato palestinese, una questione molto delicata sia a livello internazionale che interno.

attacco di hamas del 7 ottobre 4

Per decenni, la politica degli Stati Uniti è stata quella di opporsi al riconoscimento della Palestina come Stato sia a livello bilaterale che nelle istituzioni dell'ONU e di sottolineare che la statualità palestinese dovrebbe essere raggiunta solo attraverso negoziati diretti tra Israele e l'Autorità Palestinese.

Sì, ma: Gli sforzi per trovare una via d'uscita diplomatica alla guerra di Gaza hanno aperto la porta a un ripensamento di molti vecchi paradigmi e politiche statunitensi, ha dichiarato un alto funzionario degli Stati Uniti.

L'amministrazione Biden sta collegando la possibile normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita alla creazione di un percorso per l'istituzione di uno Stato palestinese come parte della sua strategia postbellica. Questa iniziativa si basa sugli sforzi dell'amministrazione prima del 7 ottobre per negoziare un mega-accordo con l'Arabia Saudita che includesse un accordo di pace tra il regno e Israele.

Yahya Sinwar

I funzionari sauditi hanno chiarito pubblicamente e privatamente dal 7 ottobre che qualsiasi potenziale accordo di normalizzazione con Israele sarebbe stato condizionato alla creazione di un percorso "irrevocabile" verso uno Stato palestinese.

Alcuni all'interno dell'amministrazione Biden stanno pensando che il riconoscimento di uno Stato palestinese dovrebbe essere il primo passo nei negoziati per risolvere il conflitto israelo-palestinese, anziché l'ultimo, ha detto l'alto funzionario statunitense.

Esistono diverse opzioni per l'azione degli Stati Uniti su questo tema, tra cui:

Riconoscere bilateralmente lo Stato di Palestina.

Non utilizzare il proprio veto per bloccare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dall'ammettere la Palestina come Stato membro a pieno titolo delle Nazioni Unite.

Incoraggiare altri Paesi a riconoscere la Palestina.

attacco di hamas del 7 ottobre 3

Situazione attuale: I funzionari statunitensi hanno dichiarato che la revisione delle opzioni relative al riconoscimento di uno Stato palestinese è una delle diverse questioni che Blinken ha chiesto al Dipartimento di Stato di esaminare.

Blinken ha anche chiesto di conoscere le possibilità di smilitarizzare lo Stato palestinese, sulla base di altri modelli provenienti da tutto il mondo, hanno detto i due funzionari statunitensi.

L'idea di uno Stato palestinese smilitarizzato è stata proposta più volte dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu tra il 2009 e il 2015, ma negli ultimi anni non se ne è più parlato.

bombardamenti su khan yunis striscia di gaza

Lo scopo di tale revisione è quello di esaminare le opzioni per l'attuazione di una soluzione a due Stati che garantisca la sicurezza di Israele, ha dichiarato un funzionario statunitense.

Cosa dicono: Il funzionario statunitense ha dichiarato che la Casa Bianca è a conoscenza delle due revisioni. Il funzionario ha sottolineato che Blinken non ha approvato alcuna nuova politica e che il Dipartimento di Stato sta elaborando un ampio menu di opzioni.

Un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca ha dichiarato che "la politica degli Stati Uniti è da sempre quella di riconoscere uno Stato palestinese attraverso negoziati diretti tra le parti piuttosto che attraverso un riconoscimento unilaterale all'ONU. Questa politica non è cambiata".

Il Dipartimento di Stato ha rifiutato di commentare.

Flashback: Il Dipartimento di Stato sotto l'amministrazione Obama ha esaminato la questione del riconoscimento di uno Stato palestinese, anche dopo che l'Autorità Palestinese ha chiesto il riconoscimento come Stato membro a pieno titolo alle Nazioni Unite nel 2011.

bombardamenti su khan yunis striscia di gaza 1

All'epoca, il Dipartimento di Stato preparò un documento sostanziale sulla questione, ma non fu discusso all'interno dell'amministrazione come un'opzione seria, secondo un funzionario informato sul documento. Nel 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha accettato la Palestina come Stato osservatore, ma non le ha concesso l'adesione a pieno titolo.

Zoom out: Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha dichiarato lunedì che il Regno Unito sta considerando il riconoscimento della Palestina come parte dei suoi piani per il giorno dopo la guerra a Gaza e come un modo per dare ai palestinesi un orizzonte politico.

"Noi - con gli alleati - esamineremo la questione del riconoscimento di uno Stato palestinese, anche alle Nazioni Unite... potrebbe essere una delle cose che aiutano a rendere questo processo irreversibile", ha dichiarato.

sinwar hamas gaza

Reality check: Netanyahu, che da tempo si oppone alla soluzione dei due Stati, ha recentemente respinto gli appelli alla sovranità palestinese e Israele si oppone con veemenza a qualsiasi riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di singoli Paesi o in sede ONU.

Il governo di Netanyahu comprende ultranazionalisti che si oppongono anche a piccole aperture verso i palestinesi. I funzionari statunitensi hanno ammesso che è estremamente improbabile che accettino un percorso verso un futuro Stato palestinese.

Cosa osservare: Blinken dovrebbe incontrare il ministro israeliano per gli Affari strategici Ron Dermer più tardi mercoledì e discutere la situazione a Gaza, i piani per il giorno dopo la guerra e la possibilità di normalizzazione con l'Arabia Saudita.

Un funzionario statunitense ha dichiarato che Dermer ha incontrato mercoledì mattina il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, per una discussione simile.

bombardamenti su khan yunis striscia di gaza 2