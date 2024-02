15 feb 2024 13:19

HASTA LA VISTA, “BIBI” – GLI USA E I PAESI ARABI TOLGONO LE CASTAGNE DAL FUOCO DI NETANYAHU: STANNO LAVORANDO A UN PIANO DETTAGLIATO PER UNA PACE IN MEDIORIENTE, CHE INCLUDA UNA “CRONOLOGIA FISSA” PER LA NASCITA DELLO STATO PALESTINESE, NELLA SPERANZA CHE GLI ALTRI STATI MUSULMANI NON LO BOICOTTINO (COME FECERO NEL 1948) – PER ABBASSARE LA TENSIONE, I PAESI ARABI ALLEATI DI WASHINGTON STANNO “LIMITANDO” LA CAPACITÀ AMERICANA DI LANCIARE ATTACCHI CONTRO LE MILIZIE FILO-IRANIANE…