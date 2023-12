GLI HEZBOLLAH? NON LI DOVETE TOCCA' - L'11 OTTOBRE, DOPO 4 GIORNI DALL'ATTACCO DI HAMAS A ISRAELE, IL PRESIDENTE AMERICANO BIDEN IMPEDÌ A NETANYAHU DI BOMBARDARE PREVENTIVAMENTE LE BASI DELL'ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA IN LIBANO - GLI AEREI ISRAELIANI ERANO IN VOLO IN ATTESA DEL VIA LIBERA QUANDO "SLEEPY JOE" PARLÒ CON "BIBI" E GLI DISSE DI RITIRARSI E DI PENSARE ALLE CONSEGUENZE CHE L'AZIONE AVREBBE AVUTO - ISRAELE VOLEVA ATTACCARE PERCHE' GLI 007 PENSAVANO CHE... - LA SMENTITA DI NETANYAHU

BIDEN CONVINSE ISRAELE NON LANCIARE UN ATTACCO PREVENTIVO CONTRO LE FORZE DI HEZBOLLAH IN LIBANO

(ANSA) - NEW YORK, 23 DIC - Joe Biden convinse Israele a non lanciare un attacco preventivo contro le forze di Hezbollah in Libano lo scorso 11 ottobre. Lo rivela il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali gli aerei israeliani erano in volo in attesa del via libera a procedere quando il presidente americano parlò con il premier Benyamin Netanyahu e gli disse di ritirarsi e di pensare alle conseguenze che l'azione avrebbe avuto. Israele aveva optato per l'attacco preventivo sulla base di informazioni di intelligence - ritenute affidabili dagli Stati Uniti - che indicavano che i combattenti di Hezbollah erano pronti ad attraversare il confine.

UFFICIO NETANYAHU, 'FALSO VOLESSIMO ATTACCARE IL LIBANO'

(ANSA) - TEL AVIV, 23 DIC - Israele non voleva attaccare preventivamente il Libano l'11 ottobre e non c'è stato alcuna opera di convincimento a tal proposito del premier Benyamin Netanyahu da parte del presidente Usa Joe Biden. Lo riferisce l'ufficio del premier definendo "non corretta" l'indiscrezione riportata dal Wall Street Journal. "Già il primo giorno di guerra, Netanyahu - ha spiegato il suo ufficio - decise che Israele avrebbe prima dovuto lavorare per raggiungere una vittoria decisiva nel sud e al tempo stesso scoraggiare un attacco dal nord. Questa è stata la politica scelta dal gabinetto di guerra".

