4 lug 2023 11:36

HO VISTO LEADER CHE NON ESISTONO - TRAVAGLIO: “IL NOSTRO CLUB GIORNALISTICO PREFERITO È QUELLO DEGLI ‘SPINGITORI DI LEADER PER INSUFFICIENZA DI PROVE (SLIP)’. UNO DEI PIÙ ATTIVI È FRANCESCO VERDERAMI DEL CORRIERE, CHE DI NUOVI LEADER NE HA SFORNATI DUE IN UNA SETTIMANA: PAOLO GENTILONI PER IL PD E PIER SILVIO BERLUSCONI PER FI. FIGURARSI L’ENTUSIASMO DEI DUE PRESCELTI PER IL SOSTEGNO DI QUESTO PORTAFORTUNA, GIÀ CELEBRE PER AVER LANCIATO ALFANO E GIORGETTI SUI TRONI DI FI E DELLA LEGA, CON I RISULTATI A TUTTI NOTI. DUE BACI DELLA MORTE INEGUAGLIATI, SE SI ESCLUDONO QUELLI DI REPUBBLICA AL NOTO TRASCINATORE DI FOLLE PISAPIA DOPO LA FINE PREMATURA DELL’ALTRO PULEDRO DELLA SCUDERIA AGNELLIAN-DEBENEDETTIANA: BIN RIGNAN”