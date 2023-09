HO VISTO NINA VOLARE…IN EUROPA! PER RIPRENDERSI IL MOVIMENTO BEPPE GRILLO PUNTA SULLA CANTAUTRICE ANTI-CASALINO NINA MONTI, CAPO COMUNICAZIONE DEL M5S. LA MUSICISTA ROMANA, FIGLIA DEL PAROLIERE DI PATTY PRAVO, POTREBBE ESSERE CAPOLISTA M5S PER LA CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE ALLE ELEZIONI DI GIUGNO 2024 – LA PROVA DI FORZA SU NINA MONTI È UN TENTATIVO DI GRILLO DI RIMETTERE AI MARGINI CONTE E RIBADIRE CHE IL M5S NON E' DI SUA PROPRIETA'...

GRILLO MONTI

La base grillina — o quel che è rimasto dei sostenitori di un partito che continua a perdere consiglieri e consensi — ne è convinta. La manovra di Beppe Grillo per riprendere le redini del Movimento 5 Stelle parte da Roma. O meglio, da una romana. Per chi bazzica i salotti pentastellati, il nome non suonerà sconosciuto: Nina Monti, cantautrice capitolina, potrebbe diventare la capolista 5S per la circoscrizione Italia centrale alle europee del giugno 2024. Così almeno vorrebbe Beppe.

Alla fine conteranno le preferenze, ma Nina Monti capolista sarebbe un simbolo. Un messaggio all’ex premier Conte: attenzione Giuseppe, c’è anche Beppe. E ha ancora la forza di imporre i suoi nel Movimento. In questo caso Nina Monti.

virginia raggi nina monti

Poi la folgorazione. Beppe Grillo ne nota le potenzialità e, dall’inizio del governo Draghi, le affida la guida dell’ufficio comunicazione del Movimento. Apriti cielo. Dall’altra parte c’è Rocco Casalino, ex concorrente del Grande Fratello e soprattutto fedelissimo di Giuseppe Conte.

La cantautrice diventata comunicatrice è finalmente in prima linea. Non senza essersi fatta prima le ossa nell’ombra: per anni Nina Monti ha curato il blog di Beppe Grillo, rivedendone i testi e selezionando le immagini giuste per gli articoli.

conte casalino

Come detto, la base grillina è sicura che la manovra andrà in porto. Ed è pronta — a proposito delle preferenze necessarie a garantirsi uno scranno all’Europarlamento — a sostenere la scelta del fondatore del Movimento. Avanti con Nina Monti, che ha già pronti i temi per la campagna elettorale: sostenibilità ambientale e transizione ecologica. Gli stessi che la cantante ha fatto risuonare per mesi negli uffici della comunicazione pentastellata.

