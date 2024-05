HOLLYWOOD SI SCHIERA NELLO SCONTRO TRUMP-BIDEN – ROBERT DE NIRO PRESTA LA SUA VOCE PER L'ULTIMO SPOT ELETTORALE DI "SLEEPY JOE". ANCHE GEORGE CLOONEY E JULIA ROBERTS FANNO CAMPAGNA PER IL PRESIDENTE IN CARICA – DALLA PARTE DI “THE DONALD” CI SONO JOHN VOIGHT E CHUCK NORRIS, MENTRE KEVIN SPACEY APPOGGIA QUELLO SVALVOLATO DI ROBERT KENNEDY JR – MA LA VERA VARIABILE IN GRADO DI SPOSTARE VOTI È TAYLOR SWIFT…

A poco più di due settimane dall’evento in cui le star di Hollywood raccoglieranno fondi per sostenere la campagna elettorale di Joe Biden, cominciano a riempirsi le caselle degli endorsement celebri.

Il presidente degli Stati Uniti può contare su una serie di stelle di prima grandezza, Donald Trump sui cantanti country e il terzo candidato, l’indipendente Robert Kennedy Jr, su big, seppure controversi, come Kevin Spacey.

Gli attori con Biden

Robert De Niro, volto di film come il Padrino Parte seconda, Taxi Driver, il Cacciatore, ha prestato la sua inconfondibile voce per una clip elettorale a favore di Biden e uscita la settimana scorsa.

De Niro mette in guardia gli americani dal ritorno di Trump, il “dittatore”, pronto a “vendicarsi” dei suoi avversari. Nelle immagini, commentate dall’attore, il tycoon appare mentre ricorda che, se non dovesse vincere a novembre, ci sarà un “bagno di sangue”.

De Niro è in buona compagnia. L’evento elettorale in programma il 15 giugno a Los Angeles - biglietti d’ingresso a partire da 250 dollari - vedrà sul palco George Clooney e Julia Roberts, che saranno raggiunti dall’ex presidente Barack Obama. […]

La variabile Taylor Swift

La campagna del presidente spera di poter registrare il sostegno di altri big del cinema come Tom Hanks e Jennifer Hudson, in attesa di ricevere l’atteso, dai democratici,(e temuto dai repubblicani) endorsement della popstar mondiale Taylor Swift.

Secondo gli analisti americani, un solo post della cantante potrebbe spingere milioni di giovani ad andare alle urne. Per questo motivo le reti conservatrici hanno lanciato, in passato, un appello a Swift a restare fuori dalla politica. Sarà così? Non tutti sono pronti ad appoggiare il candidato democratico. La rapper Cardi B, che aveva sostenuto Biden e Bernie Sanders, in un’intervista su Rolling Stone ha detto che non lo farà di nuovo. […]

L’outsider Kennedy

Chi comincia a fare proseliti è il terzo candidato: l’avvocato e leader del movimento novax Kennedy Jr ha incassato l’appoggio di Spacey, finito in passato nella bufera per le accuse di molestie sessuali, e di Woody Harrelson (“True Detective”, “Zombieland”), che ha fatto da voce narrante a un docufilm di trenta minuti incentrato sul candidato indipendente e postato sui social. […]

Voight con Trump

Trump spopola nella musica country: può contare sui cantanti Jason Aldean e Kid Rock, sull’attore e suo vecchio amico John Voight, che in passato ha girato video per convincere gli americani a votare per il tycoon, mentre l’ex presidente si aspetta l’appoggio di Chuck Norris, come l’attore aveva fatto in passato. Nel 2015 Trump aveva ottenuto l’appoggio di altri due “duri” molto celebri: la leggenda della boxe Mike Tyson e del basket Dennis Rodman. Al momento i due non si sono ancora espressi.

