1. LA RETE DI DENIS

Lui, Denis Verdini, il potente dalla parlata simpatica e l'aria truce, di sé ha una gran considerazione. In una celebre deposizione in tribunale, nel corso di uno dei tanti procedimenti giudiziari che lo riguardano, l'ultimo dei Gran Visir alla corte di Berlusconi, disse: «Sono un facilitatore, risolvo i problemi come Wolf: sono rapido».

[...] gli ultimi dieci anni sono stati uno slalom tra i processi, per il vecchio Denis. [...] Era potentissimo dentro Forza Italia. Poi ruppe con Berlusconi. E lo davano per morto. Con due condanne pesanti per bancarotta […] sulle spalle. Eppure Verdini è risorto. E ora che la figlia Francesca è fidanzata con Matteo Salvini, uscito dalla porta del potere, è rientrato dalla finestra.

Così si racconta che ci fosse la sua vociona a sponsorizzare il manager che Salvini voleva fortissimamente a capo della società Rfi, l'azienda che controlla la rete ferroviaria italiana, parte del Gruppo Fs. Erano quelli di Fratelli d'Italia a diffidare.

Dicevano in giro che Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, avesse Verdini per vero sponsor. E nemmeno si capiva più se il Verdini in questione fosse il padre o il figlio, quel Tommaso che inizia come imprenditore della ristorazione a Firenze e ora, attraverso la sua società di consulenza, la Inver Srl, ha indirizzato gli affari su aziende specializzate in lavori pubblici.

In particolare la galassia dove regna il quasi-cognato. Di Tommaso si comincia a parlare qualche anno fa, quando la fa grossa a Firenze: una sera del maggio 2015, parcheggia il macchinone in divieto di sosta nella centralissima piazza Strozzi; i vigili urbani gli fanno la multa e applicano le ganasce.

Il giovane Verdini ha un'ideona: fa letteralmente smontare la sua auto e la fa portare via a pezzi, e sul luogo della contravvenzione lascia appena una ruota. Per questa trovata è stato processato per danneggiamento.

Ha imparato tutto dal babbo […]. E il babbo se lo coccola. Quando andava d'amore e d'accordo con l'emergente Matteo Renzi, […] Denis spiegò in una intervista: «Renzi è molto più giovane di me, aveva rapporti più con i miei figli». Cioè Tommaso, che all'epoca aveva pure preso la tessera del Pd. E ci aveva tenuto a farlo sapere in giro.

Con i giovani renziani, comunque, era intesa vera. «Su Luca Lotti metto la mano sul fuoco», disse nel pieno dell'inchiesta Consip, che vedeva indagato l'allora braccio destro di Renzi.

Tra le tante inchieste su di lui, Verdini lo avevano messo pure alla testa della P3, una sgangherata accolita che sognava di emulare la P2 e comunque riusciva a pilotare molte nomine giudiziarie.

[…] Lo avevano accusato anche di avere imbastito affari con l'anziano Tiziano Renzi. «Ma l'ho visto al massimo due volte e nemmeno me le ricordo». Di recente lo hanno condannato a Siracusa per concorso in corruzione. La rete di Denis, insomma, si muove attraverso gli steccati e le generazioni.

Così come lui ha sempre bordeggiato disinvoltamente tra gli ambiti degli affari e quelli della politica. Altro che rapido, rapidissimo. Come quella volta, nel gennaio del 2011, che comprando e vendendo un immobile in via della Stamperia, nel cuore di Roma, in una mattinata registrò una plusvalenza di 18 milioni di euro.

2 - AFFARI E PARENTI ECCELLENTI STORIA DI UNA FAMIGLIA A BRACCETTO CON IL POTERE

Estratto dell’articolo di Ernesto Ferrara per “la Repubblica”

«Tale padre tale figlio» dicono ora i fiorentini, che notoriamente sono cattivelli. Eppure come […] negare che una qualche strana congiunzione astrale deve incombere su questi Verdini, su questa famiglia che da 4 decenni, prima babbo Denis e ora i suoi figli Tommaso e Francesca, continua a far parlare di sé.

Affari, trame politiche […] di altissimo livello, nomine, colpacci immobiliari, indagini, love story, arresti. Nei giornali il verdinologo non si trova mai perchè la dinasty spazia su tutti i settori: bianca, politica, giudiziaria, economia, rosa. Dal Pian dei Giullari dove vivono, la collina più bella di Firenze, villoni vip e vista mozzafiato, i Verdini su tutto incombono, gossip e leggende, scenari e sospetti. Anche se talvolta non c’entrano nulla.

[…] adesso c’è pure il genero famoso: da quando si accompagna a Francesca, la figlia regista e imprenditrice, Matteo Salvini è spesso a casa Verdini e tutti ritengono che Denis sia suo consigliere, stratega nell’ombra. Vero o falso poco importa. «Sembra House of Verdini », ci scherza su qualcuno.

In principio fu lui, Denis. […] A Firenze, dove la destra non ha mai vinto, dicevano che fosse lui a trattare coi Ds perchè il potere politico restasse a sinistra ma un pezzo dell’economia finisse all’imprenditoria vicina al centrodestra. Battuta pronta («La Costituzione è come la trippa, la allunghi, la tiri, la restringi» diceva, oppure «la maggioranza sai, è come il vento»), maestro di pragmatismo, di lui si diceva fosse massone ma ha sempre negato. Grande tessitore di ogni tipo di accordo, capace di passare da Spadolini a Berlusconi a Renzi con cui trattò il leggendario patto del Nazareno, ora Salvini.

Da qualche anno il Mister Wolf è semi sparito: le indagini, il carcere, i domiciliari. Dicono abbia ancora l’antica verve ma più che altro fa il nonno […]. Adesso è suo figlio Tommaso sotto i riflettori. Sosia del babbo, praticamente.

Trentatre anni, due figli con Flavia Domitilla Samorì, figlia del banchiere che voleva emulare Berlusconi fondatore del Mir. Ha i lineamenti di Denis. E anche con le grane giudiziarie pare aver imboccato la stessa via, ora che è finito ai domiciliari.

Lo accusano di aver indirizzato, tramite la sua società di lobbing Inver, gli appalti dell’Anas, partecipata di Stato che ricade peraltro, anche se lui non c’entra assolutamente nulla, sotto la giurisdizione del dicastero dei trasporti, guidato dal quasi cognato Salvini. E in quella stessa inchiesta pure babbo Denis è coinvolto.

[…] Imprenditore della ristorazione (suo il brand Pastation), lobbista, procacciatore d’affari. Ogni tanto spunta dove non te l’aspetti: qualche anno fa mediatore per un fondo arabo che voleva comprarsi il castello di Sammezzano, il maniero orientalista più bello d’Italia, nelle campagne toscane, di recente firmatario di un’osservazione al Regolamento urbanistico di Firenze per fare un agriturismo nei suoi terreni agricoli in collina.

[…] Tommaso ha due sorelle: Diletta, figlia di primo letto del padre, e lady Salvini, Francesca, avuta, come lui, dalla seconda moglie di Denis, la contessa di Arezzo Simonetta Fossombroni, ex annunciatrice di TeleToscana. A Francesca il fratello è legatissimo. […]

