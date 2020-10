HOUSE OF VIRUS - MENTRE TRUMP CONTINUA A FARE IL NEGAZIONISTA, NONOSTANTE ABBIA PRESO PURE LUI IL COVID, I VERTICI MILITARI DELL’ESERCITO AMERICANO VANNO IN QUARANTENA. IN ISOLAMENTO IL CAPO DI STATO MAGGIORE E ALTRI GENERALI DOPO LA POSITIVITÀ DEL VICE COMANDANTE DELLA GUARDIA COSTIERA - DONALD DICE CHE VUOLE FARE IL DIBATTITO IL 15 OTTOBRE, MA OVVIAMENTE SE SARÀ ANCORA POSITIVO SARÀ DIFFICILE. COME RIMONTARE IL GAP CON BIDEN…

1 – NYT, TRUMP NON VENIVA TESTATO PER VIRUS OGNI GIORNO

(ANSA) - Donald Trump non è stato sottoposto al test del coronavirus ogni giorno. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Un funzionario dell'amministrazione si limita a dire con il quotidiano che il presidente Usa è stato testato regolarmente e lo stesso Trump lo scorso luglio aveva detto che si sottoponeva al test ogni due o tre giorni. Al momento non è chiaro a quando risale l'ultimo test negativo del presidente.

2 – BIDEN, SE TRUMP HA VIRUS NON DOVREBBE FARE DIBATTITO

(ANSA) - Donald Trump non dovrebbe partecipare al dibattito se ha ancora il coronavirus. Lo afferma Joe Biden, secondo quanto riportano i media americani.

3 – TRUMP: «VOGLIO IL DUELLO TV» I VERTICI MILITARI IN QUARANTENA

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Il virus fa breccia anche al Pentagono. Il generale Mark Milley, 62 anni, presidente del Joint Chiefs of Staff, l'organismo di comando delle forze armate, ha annunciato di essere entrato in quarantena volontaria.

Esempio seguito da altri ufficiali, come il generale, James McConville, 61, capo di stato maggiore dell'esercito. Una decisione inevitabile, dopo che il vice comandante della Guardia costiera, l'ammiraglio Charles Ray, è risultato positivo al Covid-19. I generali continuano a svolgere le loro funzioni da casa.

È l'ultimo sviluppo in un'altra giornata carica di tensioni. Donald Trump è rientrato lunedì sera dal Walter Reed Medical Center e si è affacciato dal «balcone di Truman», sul lato sud della Casa Bianca. Ha salutato, togliendosi la mascherina.

Ieri, poi, ha twittato: «Sta arrivando la stagione dell'influenza. Molte persone ogni anno, talvolta anche più di 100 mila, e nonostante il vaccino, muoiono per l'influenza. Vogliamo chiudere il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con l'influenza così come stiamo imparando a convivere con il Covid, per molte popolazioni decisamente meno letale».

Un messaggio chiaramente fuorviante. Facebook lo ha rimosso, mentre Twitter lo ha lasciato in rete, perché «di pubblico interesse», ma con l'avvertenza: «questo tweet viola le nostre regole sulla diffusione di notizie scorrette e dannose». Il presidente ha ripreso anche ad attaccare il rivale Joe Biden, i democratici e «le fake news» su altri temi: dall'aborto all'economia.

Trump tenta la rimonta che, stando ai sondaggi, ora appare difficile. L'ultima rilevazione commissionata dalla Cnn dà Biden in netto vantaggio a livello nazionale: 57% contro il 41% attribuito al presidente. Trump vuole bruciare i tempi del recupero: «Sono pronto a sfidare Biden nel dibattito televisivo del 15 ottobre».

Ma si vedrà. Ieri il suo medico personale Sean Conley ha fatto sapere che «nella giornata di martedì non ha avuto sintomi», ma il paziente speciale non è ancora fuori pericolo. Intanto tra i due vice, che si sfidano stasera, scoppia la polemica sulla barriera di plexiglass: Kamala Harris la chiede per protezione, Mike Pence è contrario.

