Questa è una notizia clamorosa.— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) January 19, 2021
Sta nascendo il Partito di Conte
Non sarei tanto contento, se fossi uno dei tanti senatori M5S che rimarranno a piedi https://t.co/Km1CbwCGu6
IACOBONI TWEET! - “STA NASCENDO IL PARTITO DI CONTE. NON SAREI TANTO CONTENTO, SE FOSSI UNO DEI TANTI SENATORI M5S CHE RIMARRANNO A PIEDI. I SENATORI M5S DORMONO SONNI BEATI, MENTRE L’AVVOCATO DEL POPOLO SI PIGLIA I LORO VOTI, SUCCHIA DEFINITVIAMENTE LA “BAD COMPANY M5S” MA OVVIAMENTE NON POTRÀ CANDIDARLI TUTTI. SOGNI D’ORO, SENATORI M5S, E BUON RITORNO NELLA VITA REALE…”-
Questa è una notizia clamorosa.— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) January 19, 2021
Sta nascendo il Partito di Conte
Non sarei tanto contento, se fossi uno dei tanti senatori M5S che rimarranno a piedi https://t.co/Km1CbwCGu6
FERMI TUTTI! L’EROE DEL GIORNO NON E’ RENZI, NON E’ CONTE MA IL GRILLINO ANDREA CIOFFI CHE CI REGALA UNA LISERGICA DISSERTAZIONE SUL CICLO DEL GLUCOSIO, “DOLCE NETTARE CHE SCORRE FINO AL FRUTTO E VA AD ALIMENTARE QUELLA PARTE DA CUI NASCE IL PENSIERO…” – E POI GABBIANI, GRILLI, LOMBRICHI…LA VITA, LA VITA” – IL VIDEO STRACULT
“L’OROLOGIO DI CONTE SEGNA SEMPRE L’ORA SBAGLIATA” - AVETE NOTATO CHE ANCHE OGGI AL POLSO DI “GIUSEPPI” C’ERA QUALCOSA DI STRANO? L’ESPERTO SIMONE BRUNI: “ALLE 9.30 QUANDO È ENTRATO IN SENATO, IL SUO OROLOGIO SEGNAVA LE 10.20. E ALLA FINE DEL SUO INTERVENTO SEGNAVA LA STESSA ORA” - “È UN OROLOGIO AUTOMATICO. LA COSA PIÙ PROBABILE È CHE IL PREMIER…”
CONTE, I CONTI NON TORNANO? "SE NON CI SONO I NUMERI, IL GOVERNO VA A CASA" – LA REPLICA DEL PREMIER A RENZI: "IL RECOVERY PLAN NON È STATO ELABORATO IN QUALCHE OSCURA CANTINA DI PALAZZO CHIGI. A UN CERTO PUNTO ITALIA VIVA HA SCELTO LA STRADA DELL'AGGRESSIONE E DEGLI ATTACCHI MEDIATICI. POSSIAMO DIRE CHE FORSE NON È LA SCELTA MIGLIORE NEGLI INTERESSI DEL PAESE?" - "POLTRONE? QUANDO SENTO QUESTA PAROLA IO NON MI VERGOGNO A DIRE CHE..."
TWEET FLASH! - LUIGINO DI MAIO DURANTE IL DIBATTITO ALLA CAMERA DI IERI A UN CERTO PUNTO SI È COPERTO LA MASCHERINA MENTRE PARLAVA AL TELEFONO, PER NON FAR LEGGERE IL LABIALE. GENIO INDISCUSSO…
TRANQUILLI, LA VERA CRISI NON SI CONSUMERÀ OGGI - DOPO IL VOTO AL SENATO, ARRIVERA' IL RIMPASTO. D’ALTRONDE AI VOLENTEROSI TRANSFUGHI BISOGNERÀ PUR DARE QUALCOSA. E ANCHE NEL PD SONO SETTIMANE CHE QUALCUNO SCALPITA PER ENTRARE NEL GOVERNO (VEDI ORLANDO E DELRIO). SE SUL TAVOLO FINIRANNO PIÙ DI DUE O TRE MINISTERI (COSA CERTA), CONTE SARÀ COSTRETTO A DIMETTERSI. SARÀ IN QUEL MOMENTO CHE SI APRIRANNO LE DANZE - SE INVECE IL PREMIER PER CAOS CONTINUERÀ A FARE LA SOLITA MELINA PER NON FARSI METTERE LE GANASCE DAL PD, IL GIOCO DURERÀ AL MASSIMO UN’ALTRA SETTIMANA. ALLA PRIMA OCCASIONE LE COMMISSIONI IMPLODERANNO, L’AULA DIVENTERÀ UNA GIUNGLA E ARRIVERA'…