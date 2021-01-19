IACOBONI TWEET! - “STA NASCENDO IL PARTITO DI CONTE. NON SAREI TANTO CONTENTO, SE FOSSI UNO DEI TANTI SENATORI M5S CHE RIMARRANNO A PIEDI. I SENATORI M5S DORMONO SONNI BEATI, MENTRE L’AVVOCATO DEL POPOLO SI PIGLIA I LORO VOTI, SUCCHIA DEFINITVIAMENTE LA “BAD COMPANY M5S” MA OVVIAMENTE NON POTRÀ CANDIDARLI TUTTI. SOGNI D’ORO, SENATORI M5S, E BUON RITORNO NELLA VITA REALE…”

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politica

TRANQUILLI, LA VERA CRISI NON SI CONSUMERÀ OGGI - DOPO IL VOTO AL SENATO, ARRIVERA' IL RIMPASTO. D’ALTRONDE AI VOLENTEROSI TRANSFUGHI BISOGNERÀ PUR DARE QUALCOSA. E ANCHE NEL PD SONO SETTIMANE CHE QUALCUNO SCALPITA PER ENTRARE NEL GOVERNO (VEDI ORLANDO E DELRIO). SE SUL TAVOLO FINIRANNO PIÙ DI DUE O TRE MINISTERI (COSA CERTA), CONTE SARÀ COSTRETTO A DIMETTERSI. SARÀ IN QUEL MOMENTO CHE SI APRIRANNO LE DANZE - SE INVECE IL PREMIER PER CAOS CONTINUERÀ A FARE LA SOLITA MELINA PER NON FARSI METTERE LE GANASCE DAL PD, IL GIOCO DURERÀ AL MASSIMO UN’ALTRA SETTIMANA. ALLA PRIMA OCCASIONE LE COMMISSIONI IMPLODERANNO, L’AULA DIVENTERÀ UNA GIUNGLA E ARRIVERA'…