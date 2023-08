29 ago 2023 08:00

LE IDI DI MARZO PER TRUMP – IL 4 MARZO INIZIERÀ IL PROCESSO A WASHINGTON CONTRO THE DONALD PER IL TENTATIVO DI IMPEDIRE L’INSEDIAMENTO DI BIDEN ALLA CASA BIANCA. NELLO STESSO GIORNO, LA PROCURATRICE FANI WILLIS HA CHIESTO DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO IN GEORGIA CONTRO L’EX PRESIDENTE E ALTRI 18 COIMPUTATI. E IL 5 MARZO SARÀ IL SUPER TUESDAY: ANDRANNO ALLE URNE PER LE PRIMARIE 15 STATI – IL TYCOON AVRÀ GIOCO FACILE A FARSI PASSARE PER LA VITTIMA DI UN COMPLOTTO, MA COSI’ RISCHIA UNA CONDANNA PRIMA DEL VOTO...