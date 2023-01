IENA DALLA MEMORIA CORTA - DINO GIARRUSSO AVRÀ PURE MOLLATO IL MOVIMENTO, MA HA IL PURO DNA PENTASTELLATO: QUELLO DELL'INCOERENZA GENETICA - DOPO ANNI A SVELENARE SUL PD, IERI HA ANNUNCIATO DI VOLER ENTRARE NEL PARTITO PER SOSTENERE IL PROGRAMMA DI BONACCINI – CERTO, UN MIRACOLO LO HA GIÀ FATTO RIUSCENDO A RICOMPORRE IL PARTITO DEMOCRATICO NEL CORO DEI DUBBIOSI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Massimiliano Panarari per "La Stampa"

«Miracolo a Milano». Nel senso che l'annuncio di Dino Giarrusso dal palco della convention milanese di Stefano Bonaccini ha generato il miracolo di ricomporre, per un attimo, magicamente il Partito democratico nell'altolà al suo (temerario e spericolato) ingresso. Da Piero Fassino a Giuseppe Provenzano, da sinistra a destra passando per il centro, il coro dei dubbiosi e dei perplessi è trasversalissimo e pressoché unanime. E i «chi va là» e i trasalimenti risultano decisamente presenti anche tra le file dei sostenitori del governatore emiliano.

[…] l'impressione è che la vittoria sia soprattutto sua – e di quell'eterno vizio della politica italica, ovviamente e prevedibilmente dilagato presso tutti i novelli Savonarola che se ne dicevano indignati, che risponde al nome di trasformismo.

Sceneggiatore e giornalista (anche), Giarrusso è persona disinvolta e vivace (fin troppo, come si evince da alcune delle sue numerose ospitate tv in difesa di una causa e, non troppo tempo dopo, del suo contrario), con una certa conoscenza dei meccanismi della società dello spettacolo, […] vita professionale di ex Iena, durata dal 2014 al 2017[…] E qui, di nuovo, tout se tient, a partire da quella matrice originaria – per l'appunto made in 5 Stelle – che Giarrusso, sebbene transitato nel frattempo attraverso svariati altri lidi, aveva calorosamente abbracciato. E il grillismo – ancor più di un diamante, per citare un noto claim pubblicitario – è «per sempre».

[…] Più che di uno soltanto, si è trattato, a dire il vero, almeno di un triplo carpiato, che dal Movimento 5 Stelle – dove soffriva di una certa competizione con Di Battista – ha portato il nostro a fuoriuscirne sbattendo la porta e rovesciando sugli ex colleghi di partito una sfilza di critiche inaspettate. Scegliendo, a fine giugno 2022, di diventare compagno di viaggio per le regionali siciliane di Cateno De Luca, e assurgendo a segretario nazionale del "poderoso" nuovo partito denominato «Sud chiama Nord»; salvo poi rompere il sodalizio già ad agosto. Per approdare infine in queste ore […] in quel Pd su cui ha rovesciato per anni anatemi e scomuniche di ogni genere.

Ma, in fondo, non c'è granché da stupirsi nel clima contemporaneo di presentismo e politica senza memoria. E, di nuovo, siamo sempre dalle parti del più puro dna pentastellato, quello dell'incoerenza genetica (che, se volessimo proprio nobilitarla, potremmo pure etichettare come paradosso postmoderno).

E in questo Giarrusso è un po' una sineddoche, la figura che indica una parte per il tutto. D'altronde, Di Maio si diceva inorridito dal «Pd di Bibbiano», col quale schiererà in seguito il suo partitino dalla vita breve; e Giarrusso, qualche tempo dopo avere rivolto a Giuseppe Conte l'accusa di avere trasformato il M5S nello «zerbino del Pd», ha evidentemente pensato bene di fare una personale metamorfosi in battiscopa. Nulla di nuovo sotto il sole dell'(anti)politica: quanto più si invocano palingenesi e bonifiche contro il "sistema", tanto più facilmente si inventano successivamente contorsionismi di varia natura per giustificare ex post l'ingiustificabile. Del resto, anche per ragioni di continuità territoriale Giarrusso conosce bene il significato della parola gattopardismo. Ma, si intende, rigorosamente 2.0.

