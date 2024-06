9 giu 2024 08:00

IERI SONO ANDATI TUTTI AL MARE: A VOTARE NON SI È PRESENTATO QUASI NESSUNO – ALLE 23 L’AFFLUENZA E’ STATA DEL 14,64%, IN NETTO CALO SE COMPARATA A QUELLA DEL 2009 (ULTIMO ANNO IN CUI SI VOTO' IN DUE GIORNI PER ELEGGERE IL PARLAMENTO EUROPEO), CHE FU DEL 17,8% - NEL 2004, QUANDO SI VOTÒ SEMPRE SU DUE GIORNATE, IL DATO FU DEL 20.5% - PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL PIEMONTE L'AFFLUENZA È DEL 17,55%