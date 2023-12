IMU-RTACCI! I PROPRIETARI DI UNA SECONDA CASA RISCHIANO DI TROVARE UNA BRUTTA SORPRESA CON IL NUOVO ANNO: UNA TERZA RATA DELL'IMU. NEL PACCHETTO DI EMENDAMENTI DEI RELATORI SPUNTA UNA MISURA CHE PERMETTE AI COMUNI DI AUMENTARE L'ALIQUOTA – VOLANO STRACCI NEL CENTRODESTRA. FORZA ITALIA ATTACCA IL MEF: “INACCETTABILE LA GESTIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO” – E RESTA APERTO LO SCAZZO SUL SUPERBONUS...

Estratto dell’articolo di Luca Monticelli per “La Stampa”

tasse sulla casa imu

I cittadini che possiedono un secondo immobile, ed entro il 18 dicembre devono pagare il saldo dell'Imu, rischiano di trovare una brutta sorpresa con il nuovo anno: una terza rata. Nel pacchetto degli emendamenti dei relatori depositato in commissione Bilancio al Senato spunta una misura che riapre la partita delle tasse sulla casa.

I Comuni avranno tempo fino al 15 gennaio 2024 per comunicare le eventuali variazioni delle aliquote dell'Imu per il 2023. Questo significa che molto probabilmente ci sarà da pagare una differenza che l'emendamento fissa al 29 febbraio. A meno che, qualche sindaco virtuoso non decida di tagliare l'aliquota dell'Imposta municipale, in quel caso il proprietario dell'immobile riceverà un rimborso.

giancarlo giorgetti giorgia meloni

Fonti della maggioranza provano a sminuire l'impatto dell'intervento dicendo che i comuni interessati sono solo 200, quelli che non hanno aggiornato in tempo l'imposta.

[…] Colpisce sia proprio il centrodestra a toccare l'Imu, visto che Lega e Fratelli d'Italia la scorsa legislatura si erano opposti duramente alla riforma del catasto, incolpando Mario Draghi di voler alzare le rendite catastali sugli immobili e quindi anche l'imposta municipale. La stangata che Matteo Salvini e Giorgia Meloni paventavano con il nuovo catasto rischia di materializzarsi davvero, ma con un'operazione realizzata dal loro governo.

dati sull imu in italia

A proposito di tasse sugli immobili, è arrivato anche l'emendamento promesso da Forza Italia sulle locazioni inferiori ai 30 giorni. La cedolare secca resta al 21% sulla seconda casa affittata per un breve periodo, per le altre l'aliquota sale al 26%. Confedilizia ribadisce «la più ferma contrarietà all'aumento della cedolare».

[…]

Nel gran calderone delle norme spicca lo sconto sulle multe alle assicurazioni che rifiutano o eludono l'obbligo di accendere la polizza alle imprese contro il rischio di catastrofi: le sanzioni tra 200 mila e un milione di euro sono riviste in un range che va da 100 mila a 500 mila euro. Viene prorogata anche per il primo trimestre del 2024 l'Iva al 10% sul pellet. Inoltre, gli enti locali potranno utilizzare i soldi non spesi di diversi fondi, compreso quello per la social card "Dedicata a te".

DEBORAH BERGAMINI

Infine, il Viminale organizzerà «una sessione straordinaria del corso-concorso per 345 segretari comunali». Non manca la carica delle micro misure localistiche: 600 mila euro in tre anni al museo di Poggioreale in provincia di Trapani e altrettanti a un asilo nido di Montereale Valcellina (Pordenone). E poi 100 milioni alla Fondazione Gazzetta amministrativa fondata da Enrico Michetti, ex candidato della destra a sindaco di Roma.

Le opposizioni vanno all'attacco. «Siamo passati da zero emendamenti della maggioranza a marchette di tutti i tipi», afferma il senatore del Pd Daniele Manca.

[…]

tasse sulla casa imu 3

Non è ancora chiusa la questione Superbonus. Tensioni dentro la maggioranza con Forza Italia molto critica per il muro del Mef. Durante un'infuocata riunione di gruppo Deborah Bergamini ha definito «inaccettabile» la gestione della manovra da parte dell'esecutivo. Il relatore di Fdi Guido Liris sostiene che l'interlocuzione con il Tesoro sulle spese del 2023 dei condomini è in corso per cercare una soluzione «che non abbia né proroghe né oneri, da inserire in legge di Bilancio o più probabilmente nel Milleproroghe».

giorgia meloni giancarlo giorgetti raffaele fitto tasse sulla casa imu 1